Debra Piel de Mariposa organiza dos eventos benéficos en Marbella para contratar a una enfermera especializada

Una niña con la enfermedad de Piel de Mariposa, besada por su madre.

La ONG Debra Piel de Mariposa, que ayuda a las personas que sufren esta dura enfermedad, necesita contratar a una enfermera especializada en heridas crónicas.

Les hace falta dinero y para conseguirlo están organizando dos eventos solidarios en Marbella que tendrán lugar el 20 de septiembre.

El primero es un torneo de golf en Aloha Golf Club y el segundo es una cena solidaria en el restaurante de ese mismo club.

El torneo de golf es ya un clásico de esta asociación y cada año reúne a golfistas y colaboradores. Las inscripciones para participar en el torneo en modalidad stableford individual ya están abiertas y pueden formalizarse escribiendo a golf@debra.es o llamando a los teléfonos (+34) 691 277 558 y (+34) 622 574 429.

Para tener un doble impacto, además del torneo, esa misma noche habrá una cena benéfica con música en directo del grupo The Vintage Experience, así como una rifa y subasta con regalos.

El precio del cubierto es de 80 euros. También se ha habilitado la opción del “Menú 0”, para quienes deseen colaborar con la causa sin asistir presencialmente a la cena. Las reservas pueden gestionarse a través de los correos electrónicos pieldemariposa@debra.es y butterflychildren@debra.es, o mediante los teléfonos de contacto ya indicados.

La directora de DEBRA Piel de Mariposa, Evanina Morcillo, subraya que la enfermedad es “minoritaria y muy dura, y requiere curas diarias largas y dolorosas”.

En este sentido, explica que el acompañamiento de una enfermera especializada es fundamental, ya que “no solo proporciona cuidados complejos, sino que también guía a las familias en su día a día y forma al personal sanitario que, en muchos casos, desconoce la enfermedad”.