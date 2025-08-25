El Servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga catalogado como Centro de Excelencia por la Eaaci

El Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido reconocido como Centro de Excelencia por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (Eaaci), una de las instituciones científicas "más prestigiosas a nivel internacional en el ámbito de las enfermedades alérgicas".

Este distintivo, según han informado a través de un comunicado, se ha entregado durante la ceremonia de apertura del Congreso Anual de la Eaaci 2025, celebrado en junio en Glasgow (Reino Unido), en el que se ha distinguido a una selección de centros europeos por "su excelencia en asistencia, investigación, docencia y colaboración internacional".

Cabe señalar que el Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido uno de los tres únicos centros españoles galardonados junto al Hospital Clínic y el Hospital Vall d'Hebron, ambos de Barcelona.

Este reconocimiento "refuerza el papel destacado de la Alergología española en el contexto europeo y consolida al centro malagueño como referente en el abordaje de enfermedades alérgicas y respiratorias complejas".

La jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, María José Torres, ha destacado que este reconocimiento "supone un respaldo muy importante al esfuerzo, la implicación y la excelencia del equipo humano que conforma el servicio e impulsa a seguir innovando y colaborando a nivel internacional para ofrecer una atención de máxima calidad a los pacientes".

También ha subrayado que formar parte de la red de Centros de Excelencia de la Eaaci "permite fortalecer vínculos con instituciones de referencia en Europa, compartir conocimiento y continuar avanzando en investigación clínica aplicada".

De este modo, el mencionado nombramiento avala la labor clínica e investigadora del equipo del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, que mantiene una línea de trabajo centrada en la investigación trasnacional, el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas y la formación de nuevos especialistas, sin perder de vista una atención cercana, individualizada y de alta calidad al paciente.