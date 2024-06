Vithas Xanit Internacional incorpora una Unidad de Neuroestimulación contra la depresión o el dolor

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha puesto en marcha una nueva Unidad de Neuroestimulación, que ofrece técnicas innovadoras y no invasivas que utiliza una corriente magnética o eléctrica suave para modular la actividad cerebral. El objetivo de la unidad es ofrecer estimulación precisa y focalizada en áreas específicas del cerebro y tratar enfermedades como la depresión, dolor, adicciones, rehabilitación post-ictus, etc.

“La neuroestimulación técnica implica la colocación de una bobina magnética – estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) o electrodos sobre el cuero cabelludo para enviar esta corriente eléctrica al cerebro – estimulación eléctrica transcraneal (TDCS), lo que puede influir en la actividad de las neuronas en áreas específicas” explica la Dra. Victoria Fernández, neurofisióloga clínica responsable de la Unidad de Neuroestimulación del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Esta doctora señala que en las sesiones de estimulación magnética transcraneal repetitiva se aplican pulsos magnéticos de baja intensidad sobre áreas específicas del cerebro relacionadas con la condición a tratar, induciendo estos pulsos corrientes eléctricas débiles que pueden regular la actividad neuronal anormal, restaurando el equilibrio bioquímico y mejorando los síntomas.

Además, explica la especialista que el uso repetitivo de la estimulación magnética transcraneal alivia los síntomas de diversos trastornos neuropsiquiátricos. “Al regular la actividad de ciertas áreas del cerebro esta técnica puede mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad, disminuir las obsesiones y compulsiones entre otras”, matiza y subraya que se ha demostrado que es útil para tratar a pacientes con depresión, dolor neuropático, fibromialgia, adicciones entre otras.

La estimulación transcraneal por corriente directa (TDCS) ofrece flexibilidad en los protocolos de estimulación, permitiendo ajustar la intensidad, duración y ubicación de la corriente eléctrica según las necesidades individuales del paciente.

Por otra parte, la neuroestimulación, ya sea magnética o eléctrica, según la Dra. Victoria Fernández y el Dr. Christian Lafuente, neurofisiólogo clínico de la Unidad de Neuroestimulación del Hospital Vithas Xanit Internacional, es segura ya que no tiene efectos secundarios o son leves y temporales como son la picazón, hormigueo o enrojecimiento en el sitio de estimulación eléctrica. “Esta técnica, además de no ser invasiva, no presenta efectos secundarios, es indolora, y no precisar anestesia, tiene una alta tasa de respuesta mejorando la calidad de vida de los pacientes y brindando un tratamiento alternativo específico”, resalta.

Aplicaciones clínicas

Depresión

Se ha demostrada que aproximadamente el 60% de los pacientes con depresión experimentan mejorías y el 30% logran una remisión completa de los síntomas. Este tratamiento no presenta efectos secundarios sistémicos como presentan los medicamentos tradicionales para tratar la depresión y los pacientes pueden retomar sus actividades diarias de manera inmediata después del tratamiento. La Dra. Victoria Fernández señala que “gracias a nuestros equipos de estimulación magnética transcraneal repetitiva avanzados, tenemos la opción de ofrecer el modo (theta burst) que permite sesiones terapéuticas de tan solo 3 minutos de duración”.

Adicciones

La adicción es un trastorno complejo que afecta tanto al cerebro como al comportamiento; la estimulación magnética transcraneal repetitiva actúa directamente sobre las áreas del cerebro implicadas en el control de los impulsos y la recompensa. Al estimular estas regiones cerebrales con campos magnéticos ayuda a reducir los síntomas de abstinencia y disminuir los deseos compulsivos.

Trastorno obsesivo compulsivo

El “toc” es un trastorno frecuente y crónico caracterizado por pensamientos y comportamiento recurrentes e incontrolables, que llevan a la persona a realizar acciones repetitivas. Esta técnica aplica campos magnéticos para estimular las células nerviosas del cerebro, confirmando que aproximadamente el 67% de los pacientes experimentan una mejoría significativa. La bobina angulada de estimulación del equipo de EMTr de esta Unidad de Neuroestimulación de Vithas Xanit Internacional es la más indicada para estos tratamientos.

Dolor neuropático

El dolor neuropático es generado en el sistema nervioso central o periférico afectando a las personas con un dolor crónico intenso debido a que un nervio está dañado. Los síntomas que presentan los pacientes con dolor neuropático suelen ser dolor en las manos, pies, hormigueo o ardor como así también insomnio, vómitos entre otras.

La estimulación magnética transcraneal repetitiva actúa sobre las vías neurales relacionadas con el dolor modificando la actividad cerebral en áreas específicas asociadas con el procesamiento del dolor. Al hacerlo, puede reducir la intensidad y la percepción del dolor neuropático.

Rehabilitación post-Ictus

El ictus, es una condición que afecta la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo, como la función motora, cognitiva y del habla. Con la estimulación transcraneal magnética se ha demostrado que puede facilitar la plasticidad cerebral, promover la reorganización neuronal y mejorar la recuperación funcional después del ictus.