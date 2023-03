Los consejos de los expertos para poder dormir bien por las noches (con la conciencia tranquila)

Dormir siete u ocho horas al día es fundamental para que el cuerpo humano pueda recargarse y funcionar con normalidad. Sin embargo, cada vez es más frecuente que surjan dificultades para conciliar el sueño ante la vida estresada que solemos llevar todos, independientemente de la edad.

Muchas veces se acaba recurriendo a fármacos para intentar dormir, aunque esa debe ser lógicamente la última medida, ya que puede tener otra serie de efectos secundarios, por no hablar de la posibilidad de generar peligrosas adicciones.

Mañana viernes es el Día Mundial del Sueño y los expertos del hospital Quirónsalud Málaga han enviado un comunicado de prensa dando una serie de consejos para intentar descansar con normalidad.

La doctora Victoria Fernández es la jefa del Servicio de Neurofisiología y especialista de la Unidad del Sueño de este hopital y estas son sus recomendaciones:

• Mantenga una misma rutina de sueño, intentando levantarse y acostarse a la misma hora, incluyendo los fines de semana.

• Por la mañana, expóngase a luz intensa, preferiblemente solar.

• Evite hacer siestas durante el día.

• Elimine o disminuya el consumo de sustancias que afectan al sueño, como alcohol, cafeína y nicotina, sobre todo a partir de las 18:00.

• No se vaya a la cama con hambre o sed o después de haber comido o bebido demasiado.

• Mantenga unas condiciones ambientales de la habitación apropiadas para dormir en lo que respecta a ruido, temperatura, colchón y almohada.

• Haga ejercicio físico regularmente, evitando hacerlo tres horas antes de acostarse.

• Establezca un ritual relajante antes de acostarse, como leer algo poco estimulante, evitando ordenador, televisión y móvil en las horas previas al sueño.

• La cama es para dormir: evite realizar otras actividades en ella, como ver la televisión, usar el móvil o comer.

• Evite llevarse los problemas a la cama; una hora antes de dormir, repase una lista de problemas y soluciones del día, sentado y fuera de la habitación.

• Si no puede dormir, no se inquiete ni se angustie demasiado. Lo recomendable es levantarse y hacer algo relajante, monótono y aburrido y no regresar a la cama hasta que no esté somnoliento.

Esta experta recuerda que una persona adulta debe dormir entre 7 y 8 horas al día, siendo mayor en niños y adolescentes. "La falta de sueño trae como consecuencia daños irreparables a la salud y la calidad de vida de las personas. Algunos de los efectos y consecuencias de no dormir bien son: cambios de humor, ansiedad, depresión y problemas médicos, como cardiovasculares, del sistema inmunitario u obesidad", afirma la doctora, quien subraya que dormir bien es tan importante como una buena alimentación o hacer ejercicio.

Si no se consigue dormir bien de forma continuada estamos ante un trastorno del sueño y la doctora Fernández detalla que hay cuatro especialmente:

Insomnio; que es la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido.

Apnea del Sueño; definido como patrones anormales en la respiración durante la etapa de sueño, interrumpiendo el sueño profundo.

Narcolepsia; que se define como somnolencia extrema o trastorno crónico del sueño durante el día.

Síndrome de las piernas inquietas; que es el impulso de movilizar las piernas al tratar de dormir, así como sensaciones de hormigueo, ardor y comezón.

Sigue los temas que te interesan