El cáncer de piel hace mella en Málaga: estos son los consejos que tienes que seguir para prevenirlo

La A, asimetría, una parte de un lunar o mancha de nacimiento no es igual a la otra; B, borde, si es irregular, desigual, con reborde o borroso; C, color, que no es el mismo en todos lados y puede incluir matices marrones o negros; D, diámetro, más grande de 0,6 cm (tamaño del borrador de un lápiz), y E, evolución, cambia en cuanto a tamaño, forma o color. Si hay alguna lesión con alguna de estas variables, es primordial acudir al especialista para lograr un diagnóstico adecuado cuanto antes.