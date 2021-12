¿Aún sin vacunarte?: estos son los puntos sin cita previa disponibles en Málaga esta semana

La Consejería de Salud ha actualizado fechas y espacios de vacunación sin cita en Málaga para todos aquellos que aún no se han vacunado porque, o no habían iniciado la pauta contra la Covid, o bien habían pasado el virus entre la primera y la segunda dosis y aún no habían podido seguir con el proceso de vacunación o se habían vacunado con Janssen y ahora deben recibir la dosis de Moderna o Pfizer. Además, en estos puntos también se está vacunando a los mayores de 60 años con la tercera dosis.

Datos de vacunación en Málaga a 27 de diciembre. Junta de Andalucía

Cabe recordar que el 77,7% de la población malagueña está vacunada con la pauta completa y el 80,9% tiene al menos la primera dosis. Respecto a los puntos donde se podrá recibir la inoculación que le pertenezca entre hoy, día 27 de diciembre y el próximo 31, estos son los siguientes:

Teatinos

Este punto se situará en concreto en el centro de salud de la Colonia de Santa Inés-Teatinos. Se encuentra en la calle Andrés Bernáldez, 12. En concreto, las vacunas se administrarán en una caseta que se ha situado en el mismo aparcamiento del recinto.

En Teatinos se administrarán las dosis de Pfizer y Moderna en un horario de 08.30 a 18.30 h hasta el jueves. El día de Nochevieja el horario será de 09.00 a 14.00 h. Podrán acudir, como decíamos, las personas de 12 o más años que estén pendientes de recibir la primera o segunda dosis, los mayores de 60 que quieran ponerse la tercera y todos aquellos que tengan más de 18 años y que se inocularon con Janssen y ahora recibirán una dosis de Moderna o Pfizer.

Asimismo, podrán acudir todos los andaluces mayores de 12 años que se encuentren en Málaga estos días, pese a no ser su lugar de residencia habitual.

La Roca

El lugar de vacunación de La Roca se encuentra en el centro de salud La Roca, en calle Máximo Gorky, 4. Se administrarán las dosis en el módulo de urgencias del centro. Podrán acudir los mismos perfiles anteriormente mencionados en un horario de 08.30 a 18.30 horas hasta el jueves y el día de Nochevieja también estarán poniendo inyecciones de 09.00 a 14.00 horas.

Unidad móvil en El Palo

Respecto a la unidad móvil en la barriada malagueña de El Palo, esta estará situada en la avenida Salvador Allende, junto al centro de salud de El Palo. Allí también podrán acudir todos los perfiles mencionados entre el lunes y el jueves en un horario de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 h.

Sigue los temas que te interesan