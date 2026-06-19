Mahos premia a Nerva, Tamareo, Mangoa Catering, Don Joaquín, La Cheesequería y Marisquería Jacinto

Autoridades y premiados en la séptima Gala de la Hostelería de Mahos.

Las claves

Las claves Generado con IA La patronal hostelera Mahos celebró la séptima edición de sus premios, reconociendo a Nerva, Pub Tamareo, Mangoa Catering, Asador Don Joaquín, La Cheesequería y Marisquería Jacinto. El premio a la Formación en Hostelería fue otorgado a Cristina Guerrero por su contribución a proyectos clave como La Cónsula, La Fonda y CIOMijas. Durante la gala se destacó el nombramiento de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica y la importancia del sector hostelero en la economía local. La gala contó con la presencia de autoridades públicas y se subrayó la necesidad de cooperación entre el sector público y privado para el desarrollo de la hostelería.

Uno de los objetivos que se marcaron los responsables de la patronal hostelera Mahos, dirigida por Javier Frutos, era poner en valor el trabajo de la hostelería en Málaga.

Para ello decidieron crear una gala en la que se entregaran unos premios, una especie de Oscars de la hostelería provincial.

Anoche celebró su séptima edición y los galardonados fueron Nerva (Bar/Cafetería/Heladería del año), Pub Tamareo (Bar de Ocio del año), Mangoa Catering (Catering del año), Asador Don Joaquín (Restaurante del año), La Cheesequería (Premio a la Innovación ‘Javi Chancla’) y Marisquería Jacinto (Premio a la Trayectoria Profesional).

También se aplaudió el nombramiento de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica y se dieron premios a la formación, una de las principales demandas del sector que siempre reclama mejores profesionales.

En esta ocasión, el premio a la Formación en Hostelería fue para Cristina Guerrero, jefa de Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía, por el desarrollo de proyectos formativos determinantes para el sector como La Cónsula, La Fonda o CIOMijas entre otros.

“Este un sector que es motor económico indiscutible de la provincia. Empleamos directamente a más de 110.000 familias e impulsamos el talento joven. También somos un sector que aporta valor cultural a la ciudad. Somos abanderados de la hospitalidad malagueña en el trato al vecino y al visitante. Embajadores de nuestras costumbres y hogar del que se refugia de la soledad”, dijo Frutos en su presentación.

Aprovechando la presencia en el acto de numerosos políticos como el consejero de Turismo en funciones, Arturo Bernal, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, o la concejala del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, entre otros, agradeció la colaboración público privada y que cuenten con el sector hostelero a la hora de tomar decisiones.

“Debemos construir un mensaje desde la paz social y desde la cooperación entre todas las partes”, señaló, a la vez que recordó la figura de José Sánchez, fundador de Los Marinos José, fallecido esta semana.