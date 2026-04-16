La ciudad de Málaga, elegida nueva Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha sido elegida Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026 por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG). El reconocimiento implica la celebración de actividades y eventos durante todo el año para promover la gastronomía local y europea. El logotipo de la capitalidad destaca la sardina y utiliza colores que evocan el territorio malagueño, sus productos y el mar Mediterráneo. La iniciativa busca proteger el patrimonio gastronómico, fomentar la sostenibilidad, la educación y la cooperación europea más allá de 2026.

La ciudad de Málaga ha sido elegida como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Este galardón se ha anunciado en Gdansk (Polonia), en el marco del V Congreso Europeo de Gastronomía -bajo el lema “Memory and Future”-.

Se trata de un premio otorgado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG), que concede esta distinción como un título honorífico cada año a una ciudad europea representativa.

El título conlleva la realización de diversas actividades, eventos e iniciativas a lo largo de todo el año, para dar a conocer la gastronomía de los países europeos y de la ciudad que ostenta la Capitalidad, promoviendo su evolución positiva en el marco de la Nueva Gastronomía del siglo XXI.

Asimismo, la capitalidad cuenta con una identidad visual propia, concebida para reflejar los principales valores de la gastronomía malagueña. La sardina, como elemento icónico y uno de los símbolos que mejor definen la cultura gastronómica local, ocupa un lugar central en este diseño.

El logotipo incorpora tres elementos verticales, que representan a los tres sujetos que intervienen en el hecho gastronómico: el productor, quien elabora y quien disfruta de la experiencia.

En horizontal, la composición evoca las fortalezas del territorio malagueño a través del color: "los tonos marrones, ocres y verdes remiten a la tierra y a los espacios de cultivo; los verdes y amarillos, al producto, a la fruta, la uva y el aceite; y los azules, junto a la referencia solar, conectan con la ciudad, el mar y la luz mediterránea", según han detallado.

La capitalidad incorpora el desarrollo de un programa de actividades culturales, de gastronomía mediterránea y sostenible, innovación y cocina contemporánea, educación y transferencia de conocimiento, gastronomía como conector social y proyección internacional.

La candidatura de Málaga ha estado representada por una delegación institucional y profesional encabezada por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, a la que se han sumado María Francisca Caracuel, vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación de Málaga; Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga (AGM); y Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Este programa busca proteger el patrimonio gastronómico, reforzar la participación ciudadana, impulsar prácticas sostenibles, fortalecer la formación profesional y consolidar redes de cooperación europeas con vocación de legado más allá de 2026.

Con este reconocimiento, Málaga recoge el testigo de Gdansk, ciudad que ha ostentado el título en el último año y que ha desarrollado un programa de actividades que ha culminado con la celebración del V Congreso Europeo de Gastronomía bajo el lema “Memory and Future”.

Esta red de capitalidades gastronómicas en ediciones anteriores ya ha distinguido a otras ciudades europeas como Oeiras, Estocolmo y Madrid.