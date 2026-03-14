La visita sorpresa del exfutbolista Gerard Piqué a un conocido restaurante de Málaga: "Gracias"

Las claves nuevo Generado con IA Gerard Piqué visitó el restaurante Hermanos Alba, uno de los más conocidos de Málaga Este, especializado en cocina mediterránea y productos del mar. El restaurante compartió en redes sociales una imagen de la visita del exfutbolista junto a un mensaje de agradecimiento. Piqué tiene vínculos empresariales en Málaga, participando en el desarrollo del hotel de lujo ME Málaga, gestionado por Meliá Hotels International.

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha visitado recientemente la ciudad de Málaga, con parada incluida en uno de los restaurantes más conocidos de Málaga Este.

El propio establecimiento, Hermanos Alba, ha compartido en sus redes sociales una imagen de la visita acompañada de un mensaje de agradecimiento: "Gracias".

Situado en la avenida Salvador Allende, en la zona de El Palo–Pedregalejo, el restaurante Hermanos Alba es un establecimiento especializado en cocina mediterránea con protagonismo absoluto del producto del mar.

Su carta destaca por el pescado y el marisco fresco y elaboraciones tradicionales como frituras o croquetas.

El local se ha consolidado con el paso de los años como uno de los restaurantes habituales para quienes buscan gastronomía marinera en la zona este de la ciudad.

Además, el establecimiento cuenta con una terraza y un comedor decorado con imágenes del litoral malagueño.

Málaga ha estado presente en algunos de los proyectos empresariales del exfutbolista. Una de sus compañías participó en la adquisición del solar del antiguo cine Andalucía, en el centro histórico, con el objetivo de desarrollar un hotel de lujo.

El establecimiento se llama ME Málaga, un hotel de cinco estrellas situado en pleno centro histórico, junto a la Plaza de la Merced.

El hotel abrió sus puertas en octubre de 2025, gestionado por la cadena Meliá Hotels International bajo su marca de lujo ME by Meliá.