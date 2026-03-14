Joan Roca, chef con tres estrellas Michelin: "Málaga es una ciudad magnética que ha sabido atraer cultura, economía y turismo"

Las claves nuevo Generado con IA Un documental homenajea al chef Joan Roca destacando su influencia en la gastronomía española, reuniendo a más de veinte chefs con setenta estrellas Michelin. La película, presentada en el Festival de Málaga, explora la trayectoria y valores de Roca, así como su impacto en una generación de cocineros. Durante la cena homenaje, los chefs reinterpretaron platos emblemáticos de Roca, resaltando la importancia de la generosidad y el trabajo en equipo en la cocina. Joan Roca elogia el momento actual de la gastronomía española y andaluza, y destaca la evolución de Málaga como ciudad cultural, económica y turística.

El chef Joan Roca (1964) es uno de los grandes nombres de la cocina española e internacional. Su influencia trasciende los fogones: ha marcado a toda una generación de cocineros, que lo ven como un confidente, un amigo y un maestro. Este es el legado de Roca en Uno de los nuestros, un documental que parte de una idea sencilla pero ambiciosa: reunir a algunos de los grandes nombres de la gastronomía para rendir homenaje al chef catalán en una cena única.

El documental, dirigido por Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen y producido por La Caña Sisters, propone un recorrido gastronómico y emocional por la influencia de Joan Roca en la cocina española y se presenta en el Festival de Málaga en la sección Cinema Cocina.

En este homenaje participan más de veinte chefs de renombre de toda España, que suman cerca de setenta estrellas Michelin.

El resultado es una pieza que combina el retrato personal con un viaje gastronómico por algunas de las cocinas más influyentes del país, explorando las enseñanzas y la influencia de El Celler de Can Roca en la llamada revolución gastronómica española.

Para Roca, aceptar el homenaje no estaba tan claro al principio. Cuando el chef Dani García se lo planteó, su primera reacción fue de pudor. "Lo primero que pensé fue ‘no cal’, no es necesario", recuerda. “Los homenajes a veces parecen despedidas, y no era ni el caso, pero rápidamente entendí que estaba todo hecho desde el cariño, el respeto y la admiración", cuenta el chef catalán a este periódico.

La cena, eje central del documental, se convirtió en un espectáculo culinario poco habitual incluso para alguien acostumbrado a grandes eventos gastronómicos. Los chefs le rindieron homenaje con un menú especial, diseñado para la ocasión, en el que reinterpretaban los grandes platos de Roca.

“No es fácil ver a veinte cocineros juntos, veinte gallos en un gallinero, con el objetivo de cocinar para muchos comensales. Pero todo salió de una manera increíble. He estado en muchas cenas y puedo decir que fue realmente espectacular", asegura el chef catalán, y añade que fue "muy emotiva, la llevaré siempre en la memoria como algo muy especial en mi carrera".

Los directores del documental explican que su intención no era hacer únicamente una película sobre cocina, sino sobre los valores que han marcado la trayectoria del chef. "Queríamos mostrar qué trasciende al hecho gastronómico", señalan.

En la película aparecen testimonios de cocineros que hablan de la generosidad de Roca, de su manera de compartir conocimiento y de cómo su ejemplo ha influido en sus propios proyectos.

Esa influencia, explican, va más allá de la técnica culinaria. Algunos chefs cuentan cómo el modelo familiar de El Celler de Can Roca o la posibilidad de crear grandes restaurantes desde entornos humildes les inspiró a desarrollar sus propios proyectos.

Roca también reflexiona sobre cómo ha cambiado la profesión en los últimos años. "La cocina ha cambiado mucho, y para bien", explica. "Ahora vivimos una revolución emocional en nuestro sector".

Ese cambio tiene que ver con el cuidado de los equipos y con una nueva forma de entender el trabajo en los restaurantes. “Era necesario para atraer talento y fidelizarlo. Para que los jóvenes quieran dedicarse a esto”.

A quienes se plantean iniciar una carrera gastronómica les lanza un mensaje claro. “Les diría que adelante, que es un oficio maravilloso".

“Cocinar es un acto de amor, de hacer felices a los demás. Y que si creen que eso les gusta, que indaguen, que se convenzan, esto es muy importante.”, apunta. “Y si descubres que eso es lo que te gusta, hazlo lo mejor posible”.

Imagen de la cena homenaje a Joan Roca.

Para Roca, el momento actual es especialmente interesante para quienes empiezan. “Es el mejor momento de la historia porque este oficio tiene una valoración social que quizá antes no tenía”.

También cree que el futuro de la profesión está asegurado incluso en una era dominada por la tecnología. “En este mundo de la inteligencia artificial, lo que se pueda hacer con las manos va ser cada vez más valorado”.

El chef está convencido de que la cocina española atraviesa uno de sus momentos más brillantes. “La gastronomía española vive el mejor momento de su historia”, afirma. “Hay una eclosión de creatividad y de talento en las cocinas como nunca antes”.

Sin embargo, advierte de que el éxito del sector no puede entenderse sin el trabajo de agricultores, ganaderos o pescadores. “Tenemos que cuidar el sector primario. Sin ellos no estaríamos donde estamos”.

Gastronomía andaluza

Roca también destaca el momento que vive la gastronomía andaluza. “Es una tierra que nos da mucha vida. Crecimos en barrios de inmigrantes andaluces y siempre hemos tenido una relación muy cercana con esta tierra”, dice.

“Andalucía tiene una manera de ser muy magnética que hace que todo lo que hacéis sea optimista y lleno de energía, y mi suegra es de Coín, así que tengo una conexión directa con la cultura y la cocina", cuenta.

Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, directores del documental, junto a Joan Roca.

Entre los platos que más le gustan menciona algunos clásicos del sur: “El salmorejo me parece maravilloso. Y el ajo blanco malagueño o el gazpachuelo también”. “Ahora mismo hay una cantidad de restaurantes aquí con muchísimo talento. Andalucía está viviendo un momento extraordinario”, asegura.

Sobre Málaga, el chef explica que es una "ciudad magnética". "Los que somos de fuera, tenemos envidia sana. Tiene una propuesta cultural extraordinaria, un clima fantástico y un modelo urbano que ha sabido atraer cultura, economía y turismo", añade.

"Es un buen ejemplo de ciudad, de cómo hay que hacer las cosas. Supongo que los que vivís aquí veréis que quizá hay cosas que no, pero desde fuera se ve una ciudad que ha hecho una evolución maravillosa", asegura.