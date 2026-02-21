El pueblo de Málaga que celebra una ruta gastronómica con 27 restaurantes: platos de cuchara y bebida a un precio de 4 euros

Las claves nuevo Generado con IA Rincón de la Victoria celebra la quinta edición de la Ruta de la Cuchara del 20 de febrero al 1 de marzo, con 27 restaurantes participantes. Cada restaurante ofrecerá un plato de cuchara o guiso con bebida por 4 euros, destacando platos tradicionales y creativos. El jurado profesional y el público otorgarán premios por los mejores platos, sumando 3.700 euros en galardones y sorteos para los visitantes. Los asistentes que completen la ruta y voten podrán ganar una de las cinco chequeras de 200 euros para gastar en los restaurantes adheridos.

Rincón de la Victoria vuelve a poner a prueba los paladares más exigentes con la quinta edición de la Ruta de la Cuchara, que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo. Este año cuenta con 27 restaurantes participantes en todo el municipio, y con 3.700 euros en premios.

Cada restaurante ofrecerá un plato de cuchara o guiso acompañado de bebida (caña, refresco o agua) por 4 euros. Entre las sugerencias de esta edición destacan: sopa cachorreña con bacalao, potaje de hinojo, canelón de pringá en velo ibérico, cazuela de atún rojo con crujiente de su piel o caldereta de chivo con setas.

Los platos serán evaluados por un jurado profesional que visitará los locales de manera anónima, otorgando tres premios a los mejores platos (1.000, 700 y 500 euros respectivamente) y un premio especial del público de 500 euros.

Además, los visitantes que completen la ruta y voten por sus favoritos podrán participar en un sorteo de cinco chequeras de 200 euros cada una, para gastar en los establecimientos participantes. Para entrar en el sorteo, solo hay que visitar al menos cuatro restaurantes en dos núcleos de población distintos.

Los resultados y el sorteo se darán a conocer en un acto público al final de la ruta. Los visitantes contarán con un rutero físico con toda la información de los restaurantes y platos, y también podrán seguir la ruta desde Google Maps.

Entre los restaurantes participantes se encuentran Absoluto, Alma Playa, Baluarte, Bar Miramar, Bendita Katalina, Bodega La Niña Inés, Café Bar Gala, Café D’Luna, Casa Celia, Chambao de María, Chiringuito El Muro Playa, El Abuelo, Evohé, Jul, La Chiflá, La Finca, La Perla Restaurante, La Quisquillosa Playa, LACALIZA, La Perla, Leche y Mie, Liceo Playa, Paka Paya, Puerto Niza Brasería, Restaurante El Invernadero, Sabor a Campo, Taberna Casa Eduardo y Taberna El Portón.

El alcalde, Francisco Salado, junto al concejal de Turismo, Antonio José Martín, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACERV), José Antonio Villodres, han presentado la nueva edición de esta ruta.

“Este tipo de iniciativas suponen una promoción directa de nuestro patrimonio gastronómico y un apoyo a la hostelería local. La Ruta de la Cuchara se consolida como un referente de gastronomía de calidad”, ha destacado Salado durante la presentación.

Por su parte, Martín ha recordado el éxito de la pasada edición y confía en superar las expectativas con una amplia variedad de guisos y platos de temporada.

Tapas participantes

ABSOLUTO: Bullabesa de pintarroja de la Caleta de Vélez, rouille de pimentón ahumado

ALMA PLAYA: Sopa cachorreñas con bacalao

BALUARTE: Puchero andaluz

BAR MIRAMAR: Guisadillo de ternera

BENDITA KATALINA: Gazpachuelo

BODEGA LA NIÑA INÉS: Sedosa de puerro

CAFÉ BAR GALA: Callos

CASA CELIA: Crema de calabacín con picatostes y jamón serrano

CHAMBAO DE MARÍA: Berza malagueña con garbanzos y judias verdes

CHIRINGUITO EL MURO PLAYA: Potaje de hinojo y canelón de pringá en velo ibérico

EL ABUELO: Polenta: sémola cremosa con queso en salsa tuco

EVOHÉ: Arroz caldoso con ibéricos

JUL: Sopa castellana

LA CHIFLÁ: La crema Martina (crema de verduras y setas con crujiente de jamón y toque trufrado)

LA FINCA: Caldereta de chivo y setas

LA PERLA RESTAURANTE: Fabada asturiana

LA QUISQUILLOSA PLAYA: Callos de mar con nube de patatas

LACALIZA: Garbanzos con secreto ibérico y trufa

LECHE Y MIEL: Sopa de los siete ramales

LICEO PLAYA: Sopa de puerro trufado con vaca madurada y gratinada con queso comté

PAKA PAYA: Frijoles negros a la jacutan

PUERTO NIZA BRASERÍA: Cazuela de atún rojo con crujiente de su piel

RESTAURANTE EL INVERNADERO: Crema de lombarda con manzana, lima y pipas de calabaza

SABOR A CAMPO: Crema de apionabo con ajo asado y langostino

TABERNA CASA EDUARDO: Albondiguitas en caldo del puchero

TABERNA EL PORTÓN: Potaje de vigilia con albóndiga de bacalao

TABERNA MARINERA LA VICTORIA: Coles malagueñas