La cadena Cañas y Tapas abrirá su primer local en Málaga: se instalarán donde estaba D'platos en el centro

El edificio de D'platos que pasará a ser ahora de la cadena Cañas y Tapas.

Nueva incorporación del sector hostelero en Málaga. La cadena Cañas y Tapas se va a instalar en el edificio donde actualmente está el restaurante D'Platos, en plena calle Granada.

Cañas y Tapas accede así al mercado de Málaga capital, donde aún no estaba presente. De hecho, la mayoría de sus establecimientos están en Madrid, además de algunos restaurantes concretos en Barcelona, Toledo, Segovia y Valencia.

Restaurante de Cañas y Tapas en la Plaza Mayor de Madrid.

En el caso concreto de Madrid su mayor referencia es el establecimiento que poseen en la Plaza Mayor, que se suma a los otros 11 locales repartidos en la capital madrileña y en otras localidades de la comunidad como San Sebastián de los Reyes.

La operación, llevada a cabo con el asesoramiento de la firma Eurobienes, supone un paso más en el mercado hostelero de Málaga, que está en continuo cambio.

Entre los platos más solicitados por la clientela de Cañas y Tapas están las patatas bravas, el bocadillo de calamares, el queso provolone al horno, la milanesa de ternera o las lagrimitas de pollo.