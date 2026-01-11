La Academia Gastronómica de Málaga premia a los mejores restaurantes y chefs de la provincia en 2025

Las claves nuevo Generado con IA La Academia Gastronómica de Málaga celebró su Gala Anual en el Gran Hotel Miramar, entregando ocho premios a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia. El Restaurante El Puerto de Casabermeja fue distinguido como Mejor Restaurante de Málaga 2025, mientras que Víctor Hierrezuelo, de El Chiringuito, recibió el premio al Mejor Cocinero. Otros galardonados incluyen Mesón de Andrés (Mejor Restaurante de Cocina Tradicional), El Yerno (Crítica y Difusión Nacional), Manolo Alba (trayectoria), La Taberna del Puerto (Mejor Chiringuito), Marco Trujillo (Mejor Sala) y Maychoco (Mejor Productor). La Academia Gastronómica de Málaga, fundada en 1977, refuerza cada año la identidad culinaria provincial con estos reconocimientos y la incorporación de nuevas personalidades.

El Gran Hotel Miramar fue anoche el escenario de la Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico provincial en la que se entregaron los Premios 2025 a los mejores restaurantes, profesionales y proyectos del sector. En total, la institución concedió ocho galardones que reconocen la excelencia culinaria, la trayectoria y la proyección de la gastronomía malagueña.

El acto estuvo presidido por Manolo Tornay, presidente de la Academia, y contó con la asistencia de numerosas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior; Alicia Izquierdo, teniente de alcalde delegada de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga; Francisca Caracuel, vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial; y Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga.

Durante su intervención, Tornay subrayó que estos premios buscan “poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario”, destacando que Málaga se ha consolidado como referente nacional e internacional gracias al trabajo de empresarios, cocineros y entidades que aúnan técnica, calidad y compromiso con el territorio. El presidente agradeció además el apoyo de patrocinadores y colaboradores que hacen posible la celebración de la gala.

Palmarés 2025

El Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante fue para Restaurante El Puerto, de Casabermeja, dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos de su fundador. El establecimiento, abierto en 1990, mantiene una carta fiel a la tradición costera malagueña con especial cuidado por el producto, desde frituras hasta pescados a la sal y mariscos.

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero recayó en Víctor Hierrezuelo, al frente de la cocina de El Chiringuito, en Sedella. Su trayectoria en restaurantes de referencia se refleja en una propuesta que dialoga entre la cocina tradicional y la contemporánea en pleno corazón de la Axarquía.

El Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional fue para Mesón de Andrés, en Fuengirola, un negocio familiar que combina recetas de siempre con una cuidada puesta al día. Andrés Palacios y María José Valencia lideran un proyecto que se ha convertido en referente en la zona.

En el ámbito de la divulgación, el Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional distinguió a El Yerno por su labor en la proyección de la gastronomía malagueña dentro y fuera de la provincia y por la visibilidad otorgada al talento y al producto local.

El Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía reconoció la trayectoria de Manolo Alba, de Hermanos Alba, histórica marisquería familiar que hoy tiene su sede en El Palo y que en 2024 fue galardonada con la Mejor Fritura de Boquerones en el concurso de la Academia.

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero Chiringuito fue para La Taberna del Puerto, en el puerto deportivo de El Candado, un local junto al mar que apuesta por la cocina de siempre elaborada con esmero.

En el apartado profesional, Marco Trujillo recibió el Premio Conde Rudi a la Mejor Sala por su trayectoria al frente del servicio de Bardal, donde ha sido testigo directo de la evolución del proyecto desde sus inicios.

Por último, el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor fue para Maychoco, un pequeño obrador artesanal de Benajarafe que trabaja el cacao bajo la filosofía bean to bar, elaborando el proceso completo desde el tueste hasta la tableta final.

Una institución con historia

La Academia Gastronómica de Málaga, considerada la decana de España, renueva cada año su compromiso con la promoción de la cocina provincial a través de estos reconocimientos y la incorporación de nuevas personalidades a su cuadro de académicos. Un legado iniciado en 1977 por figuras históricas de la gastronomía malagueña y que continúa reforzando la identidad culinaria de la provincia.