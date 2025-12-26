El Puerto de Casabermeja, Mejor Restaurante de Málaga 2025 según la Academia Gastronómica

Las claves nuevo Generado con IA El restaurante El Puerto de Casabermeja ha sido nombrado Mejor Restaurante de Málaga 2025 por la Academia Gastronómica de Málaga. Ocho premios serán entregados, reconociendo a restaurantes, cocineros, jefes de sala y productores destacados de la provincia. Entre los galardonados figuran Víctor Hierrezuelo como Mejor Cocinero, Mesón de Andrés como Mejor Restaurante de Cocina Tradicional y Maychoco como Mejor Productor. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 10 de enero de 2026 en el Gran Hotel Miramar durante la Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga.

La Academia Gastronómica de Málaga ha dado a conocer este viernes 26 de diciembre el nombre de los restaurantes y profesionales galardonados con sus ya tradicionales premios anuales.

En total, son ocho los premios que serán entregados por la institución malagueña a diferentes figuras como cocineros, jefes de sala o restaurantes de toda la provincia.

El acto formal tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2026 en el marco de la Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga que, un año más, ha elegido el Gran Hotel Miramar como escenario.

La entrega de premios estará dirigida por el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, para quien cada año es más difícil la elección, dado el extraordinario nivel, la diversidad y la calidad del sector en nuestra provincia, que cada año es más elevada.

"Queremos poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario", ha manifestado Tornay, quien subraya que Málaga se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel nacional e internacional.

Detalle de los premios: