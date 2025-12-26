El Puerto de Casabermeja, Mejor Restaurante de Málaga 2025 según la Academia Gastronómica
La organización da a conocer sus ya tradicionales premios, que serán entregados el 10 de enero en el Gran Hotel Miramar.
Más información: La Academia Gastronómica de Málaga reconoce a los mejores restaurantes y profesionales de 2024
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Academia Gastronómica de Málaga ha dado a conocer este viernes 26 de diciembre el nombre de los restaurantes y profesionales galardonados con sus ya tradicionales premios anuales.
En total, son ocho los premios que serán entregados por la institución malagueña a diferentes figuras como cocineros, jefes de sala o restaurantes de toda la provincia.
El acto formal tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2026 en el marco de la Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga que, un año más, ha elegido el Gran Hotel Miramar como escenario.
La entrega de premios estará dirigida por el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, para quien cada año es más difícil la elección, dado el extraordinario nivel, la diversidad y la calidad del sector en nuestra provincia, que cada año es más elevada.
"Queremos poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario", ha manifestado Tornay, quien subraya que Málaga se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel nacional e internacional.
Detalle de los premios:
- Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante: Restaurante El Puerto, de Casabermeja. Este establecimiento está dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Fernández, que puso en marcha el restaurante en 1990.
Su carta incluye platos clásicos de tradición costera malagueña que elaboran de manera sencilla, respetando el producto, como su excelente fritura, pescados frescos a la sal o a la plancha, así como sus mariscos.
-
Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero: Víctor Hierrezuelo, responsable de la cocina de El Chiringuito, en Sedella, en plena Axarquía malagueña. Su formación en casas de referencia como Arzak, Bardal o Dama Juana se refleja en una cocina que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo.
-
Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional: Mesón de Andrés, de Fuengirola. Un establecimiento familiar que ofrece una cocina tradicional con una sutil puesta al día, pero siempre apostando por la máxima calidad en cuanto a producto. Andrés Palacios, con amplia experiencia en el mundo de la hostelería, y su esposa María José Valencia al frente de los fogones, son los artífices de de este restaurante que se ha convertido en todo un referente en la zona.
-
Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional: El Yerno.
-
Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía: Manolo Alba, de Hermanos Alba. Fundó junto a sus hermanos en los años 80 la marisquería familiar Hermanos Alba en Cerrado de Calderón, que en el año 2015 se trasladó a El Palo. En 2024, Hermanos Alba ganó el premio a la Mejor Fritura de Boquerones en la I Edición del Concurso de Fritura Malagueña que organiza la Academia Gastronómica de Málaga.
-
Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito: La Taberna del Puerto, situado en el puerto deportivo de El Candado. Local sencillo pero lleno de encanto, junto al mar y los barcos y donde podemos degustar cocina de toda la vida, con platos sencillos, pero elaborados de manera primorosa.
-
Premio Conde Rudi a la Mejor Sala: Marco Trujillo, de Bardal, restaurante al que llegó cuando apenas tenía unos meses de vida y ha vivido en primera persona su evolución. Granadino de nacimiento, antes de recalar en la casa de Gómez estuvo en Paradores, en Gibralfaro, y en Trivio, en Cuenca.
-
Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor: Maychoco, pequeño taller artesano de chocolate enclavado en la Costa del Sol, concretamente en Benajarafe. Desde este coqueto obrador se trabaja el cacao bajo la premisa del bean to bar: elaborar todo el proceso, desde el tueste del haba de cacao hasta su culminación en tableta.