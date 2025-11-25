Palodú asciende al cielo gastronómico con su primera estrella Michelin en una gala histórica para Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El restaurante Palodú, liderado por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, ha obtenido su primera estrella Michelin en la gala celebrada por primera vez en Málaga. La gala Michelin se celebró en Sohrlin Andalucía, el espacio cultural fundado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, y contó con la presentación de Jesús Vázquez. Palodú destaca por su filosofía de creatividad sin dogmas y respeto por el producto, lo que les ha llevado a consolidarse en la alta gastronomía española. Málaga suma así un nuevo restaurante con estrella Michelin y dos nuevos establecimientos reconocidos con el distintivo Bib Gourmand: Base9 y El Chiringuito.

Málaga ha acogido este martes, por primera vez, uno de los eventos gastronómicos más importantes del año: la Gala Michelin, en la que la firma presenta su Guía y otorga las famosas estrellas como reconocimiento a la excelencia culinaria.

Sohrlin Andalucía, el espacio cultural fundado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ha sido el escenario de una intensa gala presentada por Jesús Vázquez.

En ella se ha dado a conocer la nueva selección de restaurantes, con el veredicto de los inspectores de más de 25 nacionalidades que visitan más de 300 establecimientos al año.

La gran noticia para la provincia ha llegado con una nueva estrella Michelin en Málaga: Palodú, el proyecto liderado por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, que han subido al escenario de Sohrlin Andalucía para vestirse con las características chaquetas de Michelin.

Ha pasado más de una década ha pasado desde que Palodú naciera como un gastrobar en Teatinos, impulsado por la visión compartida de dos chefs que encontraron en la cocina no solo un oficio, sino un lenguaje propio.

Desde entonces, su evolución ha sido constante y guiada por una filosofía que los distingue: "creatividad sin dogmas, despensa honesta y un profundo respeto por las personas que forman parte del proyecto".

Fieles a su espíritu, Cánovas y Aguilar continúan apostando por una cocina que huye de discursos encorsetados. En Palodú, cada plato surge del juego y el respeto por el producto, sin artificios ni imposiciones. "Lo que hoy es Palodú —afirman— es solo una parte de lo que queremos devolveros por habernos acompañado en el camino".

Con su primera estrella Michelin, Palodú no solo entra en el mapa de la alta gastronomía española, sino que reafirma que otro modelo de cocina "más consciente, más humana y más libre es posible".

Palodú se suma al elenco de restaurantes malagueños que cuentan con una estrella Michelin, y que mantienen en 2026: José Carlos García, Nintai, Messina, Sollo, Kaleja, Back y Blossom.

Skina, en Marbella, y Bardal, en Ronda, continúan con 2 estrellas Michelin. Por otra parte, se incorporan dos restaurantes malagueños a la distinción Bib Gourmand: Base9, en Málaga capital, y El Chiringuito, en Sedella. Se suman a los ya reconocidos Platero&Co (Gaucín), La Cosmo y La Taberna de Mike Palmer, ambos en la capital.

En total, la selección de restaurantes de la Guía Michelin España & Andorra 2026 reúne 16 restaurantes con tres estrellas, 37 con dos estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una estrella (25 de ellos novedades), sumando 307 locales galardonados.

La cena de la gala ha reunido a nueve destacados chefs de la provincia de Málaga, todos ellos reconocidos en la Guía Michelin. Bajo la coordinación del restaurante Bardal en Ronda (2 estrellas Michelin), con su chef Benito Gómez, y del restaurante Skina en Marbella (2 estrellas Michelin), capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director.