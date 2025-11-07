¿Le gusta el queso de cabra? Estos son los 6 mejores de Málaga según un concurso organizado por la Diputación

Uno de los quesos de cabra premiados en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga ha premiado a seis queserías locales en la séptima edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia. Entre las queserías galardonadas se encuentran El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, Pastor del Valle y Cabraline, reconocidas por la calidad de sus productos. El certamen contó con 61 muestras de once productores y un jurado de expertos que valoró textura, aroma, sabor y presentación de los quesos. Las referencias premiadas lucirán el distintivo del galardón y participarán en campañas de promoción nacional e internacional de Sabor a Málaga.

La Diputación de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, ha distinguido a seis queserías de la provincia en la séptima edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia. El fallo del jurado se ha dado a conocer este viernes tras la cata celebrada en el centro CioMIjas.

El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, Pastor del Valle y Cabraline han sido las queserías reconocidas por la calidad de sus elaboraciones.

Once productores de distintos municipios participaron con un total de 61 muestras, entre quesos frescos, curados, semicurados y propuestas innovadoras.

El jurado, presidido por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, contó con expertos en análisis sensorial, maridajes y marketing gastronómico. Durante la fase de cata pública evaluaron las piezas presentadas atendiendo a criterios de textura, aroma, sabor y presentación.

Una representante del jurado en una de las catas.

El premio al mejor queso fresco recayó en El Arquillo. AGAMMASUR obtuvo dos distinciones con el Montes de Málaga en las categorías de semicurado y curado con leche cruda.

Crestellina triunfó con su queso curado ecológico, elaborado con leche pasteurizada, y Santa María del Cerro destacó con su creación Romántico en la categoría de innovación.

Pastor del Valle fue galardonada por su queso de pasta blanda Capra, mientras que Cabraline consiguió un accésit por su queso azul.

Otro de los quesos de cabra premiados en Málaga.

En total, el certamen ha repartido 28.980 euros en premios, destinados a la compra de productos para acciones promocionales.

Las referencias premiadas incorporarán en sus etiquetas el distintivo del galardón y formarán parte de las campañas de promoción nacional e internacional de Sabor a Málaga, que impulsa el consumo de productos artesanales procedentes de queserías familiares.

El concurso, creado en 2017, ha entregado ya 40 reconocimientos valorados en más de 155.000 euros.