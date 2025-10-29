El pueblo de Granada donde mejor se come por menos de 35 euros: "Gastronomía reconocida por la Guía Michelin"

Las claves nuevo Generado con IA Monachil, un pueblo granadino en Sierra Nevada, destaca por su gastronomía reconocida por la Guía Michelin, con opciones asequibles por menos de 35 euros. La Cantina de Diego, dirigida por el chef Diego Higueras, ofrece una cocina centrada en tradición y productos locales, con platos como el revuelto de morcilla de Monachil y tacos de bacalao fritos. El entorno natural de Monachil, con lugares como la Laguna de las Yeguas y los famosos Cahorros, complementa su oferta gastronómica con atractivos turísticos únicos.

Son muchos los restaurantes que saborear en Andalucía, pero algunos de ellos destacan especialmente, en pueblos que combinan el sabor con un patrimonio histórico inigualable.

Cada provincia andaluza tiene sus platos típicos. Los pueblos buscan hacer honor a sus raíces al usar productos locales. En el caso de Granada, su gastronomía destaca en los pequeños municipios de la provincia, que también ofrecen una amplia variedad de platos.

Los pueblos captan la atención de los críticos gracias a establecimientos únicos, como los reconocidos con la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin. Entre las localidades reconocidas por su gastronomía está Monachil, en la ladera de Sierra Nevada.

Uno de los restaurantes se ha ganado un lugar especial en la escena culinaria combinando tradición y creatividad. Según aseguran los críticos de Michelin, la Cantina de Diego "destaca por su auténtico ambiente rústico-regional, reflejado en su terraza de verano y sus dos atractivos comedores".

El chef y propietario, Diego Higueras, dirige la cocina con una filosofía centrada en la tradición y los productos locales, "apostando por una cocina sin grandes complicaciones técnicas pero siempre fiel a los sabores autóctonos de temporada y kilómetro cero.

Todo empezó con un pequeño huerto familiar junto al río. Allí, Diego y María José, entre tomates, calabacines y lechugas, crearon un espacio para abrir, solo en verano: una pequeña terraza con una diminuta cocina, según explican en su web.

En ella, Diego preparaba platos con los productos que tenía al alcance de la mano, y los amigos disfrutaban comiendo a la sombra de los cerezos y las higueras. Poco a poco, durante los cuatro años en los que mantuvieron aquel pequeño negocio, se ganaron una clientela fiel.

Así nació La Cantina de Diego, un restaurante familiar que mantiene la cercanía y la calidad en sus productos, reflejo de ese proyecto pionero. La oferta culinaria va cambiando con el calendario, en función de la temporalidad de sus principales productos.

Entre las especialidades del restaurante se encuentran el revuelto de morcilla de Monachil y los tacos de bacalao fritos con tomate. El solomillo de la sierra con guarnición es otro de los platos estrella. Para el postre, la Marcelina, un dulce típico de la zona, según resaltan.

Qué visitar

El pueblo tiene lugares de singular belleza como la Laguna de las Yeguas, el Trevenque o las fuentes Frí­a y del Hervidero. El Parque Natural de Sierra Nevada, fue declarado en 1986 Reserva de la Biosfera debido a la diversidad y singularidad de su flora (se le ha llamado también "joya botánica de Europa") y a su caracterí­stica fauna.

Cascada de los Cahorros de Monachil, Granada. Ayuntamiento de Monachil

El río Monachil en su tramo final, antes de llegar al pueblo, ha excavado a lo largo de los años una impresionante cerrada en la majestuosa roca caliza que configuran las últimas estribaciones de Sierra Nevada.

Se trata de los Cahorros, una atracción turística muy famosa en la provincia, que permite caminar, en el fondo de la misma por un recorrido con puentes colgantes, cuevas y estrechos pasos abrigados por los imponentes muros de roca.