El pueblo de Málaga que enamoró a los críticos gastronómicos de Michelin: se come por menos de 35 euros

Cuando se habla de gastronomía de alto nivel, la Guía Michelin es uno de los referentes mundiales. Sus críticos recorren restaurantes evaluando calidad, técnica y creatividad, otorgando estrellas o reconocimientos especiales.

Uno de ellos es el Bib Gourmand, una distinción que reconoce aquellos establecimientos que ofrecen comida de gran calidad a precio moderado, generalmente un menú completo —entrante, plato principal y postre— por unos 35 euros.

El pueblo malagueño de Gaucín es uno de los que ha enamorado a la Guía Michelin. Este pequeño municipio, enclavado en pleno Valle del Genal y con menos de 2.000 habitantes, se ha ganado la atención de los críticos gracias a establecimientos singulares como Platero & Co, el único restaurante fuera de la ciudad de Málaga distinguido con el Bib Gourmand.

Al frente de Platero & Co se encuentra la pareja de origen holandés Hellen Blott y Barry Smit, quienes apuestan por una "nueva cocina rústica", donde se mezclan técnicas tradicionales y contemporáneas con productos locales de temporada: setas, castañas, cerezas, higos y queso de cabra son algunos de los protagonistas.

Su carta, que cambia semanalmente, combina la cocina internacional con un toque andaluz, ofreciendo seis entrantes, seis platos principales y cuatro postres caseros.

Todo ello se sirve en un ambiente íntimo, con capacidad para un máximo de 15 personas por turno, en cinco mesas.

Según los críticos, Platero & Co ha logrado un concepto donde "todo se prepara en los fogones, mezclando técnicas tradicionales y nuevas, usando productos de la tierra, bien presentados".

Además, destacan que su terraza ofrece "fantásticas vistas al Valle del Genal y a la Sierra de Grazalema", un escenario que suma encanto a cada comida.

El restaurante está situado en calle Los Bancos, 9, en el corazón del pueblo, y su carta de vinos también ha llamado la atención de los críticos: ofrecen caldos naturales de pequeñas bodegas familiares de la sierra, muchos de ellos disponibles por copas.

Qué ver en Gaucín

Además de su oferta culinaria, Gaucín es un pueblo blanco típico de postal, encajado entre montañas y con las casas encaladas como principal seña de identidad. Los críticos lo describen como "una localidad en plena Serranía de Ronda, con casas encaladas y un entorno de postal".

Entre los puntos de interés destacan: