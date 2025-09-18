Casa Baro cierra sus puertas tras 73 años: un bar emblemático donde repartían alegría con churros y bocadillos

El aroma a churros recién hechos deja de oler en la calle Martínez Maldonado. Casa Baro, la histórica churrería-cafetería, echa el cierre después de 73 años sirviendo cafés a los más madrugadores. Un local de los de "toda la vida" que, desde 1952, formó parte de la identidad de la zona.

Durante más de siete décadas, Casa Baro no fue solo una churrería: fue un lugar de encuentro en el barrio. Cada mañana reunía a trabajadores antes de empezar su duro día de trabajo, a estudiantes camino de clase y a jubilados que encontraban en el café con leche y los churros un motivo para socializar.

El cierre, sin embargo, no ha sorprendido del todo a los vecinos. Poco a poco se han ido acostumbrando a ver cómo desaparecen los negocios de barrio, sustituidos por franquicias o cafeterías modernas.

Estos nuevos locales, como es en este caso, ofrecen productos similares, pero, según los clientes habituales, carecen de la esencia malagueña que tenían lugares como Casa Baro.

Esa esencia se encontraba en el trato cercano, en las bromas de siempre del personal, en el café servido sin prisas y en la bandeja de churros que parecía interminable los fines de semana.

Entre las reseñas de los clientes se repite siempre lo mismo. Precios ajustados a los malagueños como, por ejemplo, cafés a 1,40 o sus bocadillos, más bien pitufos a 1,90.

En su lugar abrirá un nuevo establecimiento de Moreno’s Coffee, una cadena que ya tiene presencia en la zona de Bailén-Miraflores, concretamente en la Avenida San Sebastián.

La propuesta del nuevo negocio es similar: cafés, desayunos y bollería, aunque con una imagen más moderna y adaptada a un público que busca rapidez y comodidad. En su local de Avenida San Sebastián, la marca ha conseguido una gran aceptación entre los vecinos, lo que invita a pensar que el nuevo espacio también tendrá buena acogida.

El cambio es significativo. Para quienes crecieron con Casa Baro, no se trata solo de dónde se toma el café, sino de con quién y en qué ambiente.

Con este cierre, Málaga pierde uno de esos locales con solera que marcan generaciones. Y aunque Moreno’s Coffee llenará el vacío físico, el recuerdo de Casa Baro seguirá vivo en quienes hicieron de sus mesas y de su barra un lugar inseparable de su vida cotidiana.