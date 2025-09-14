Paga 6 euros por una ración de pescaíto frito en Málaga y alucina: "Es una joya, la fritura es perfecta"

En un barrio de Málaga se esconde un restaurante en el que puedes disfrutar de una fritura de pescaíto frito por menos de 8 euros la ración.

Juan y Paula, conocidos en redes como 'Food in Málaga', alucinaron tras probar los platos de Ramonchi Freiduría. Con más de 7.000 seguidores en TikTok, se dedican principalmente a explorar y recomendar propuestas gastronómicas en Málaga.

La pareja disfrutó de varios "platos a un precio bastante asequible". Algunas de las frituras que probaron fueron los boquerones fritos y al limón por tan solo 6,80 euros el primero y un euro más el segundo.

Estas dos frituras estuvieron seguidas de un plato de mejillones al vapor por la ínfima cantidad de 6 euros. "Están bien alimentados, solo hay que ver el tamaño que tienen", comentan en el vídeo en referencia a los mejillones.

Aunque también disfrutaron de un plato de croquetas por 6,50 euros o una ración de jibia a 7,80 euros. Los creadores quedaron encantados con el local, según indican en la descripción "se come bien y baratito".

Pero sus favoritos sin duda alguna fueron las gambas a la plancha, las conchas finas y las gambas cocidas al pilpil "con su aceitito irresistible". Es más, confiesan que no sabrían cuál de los tres platos elegirían.

"En los barrios de Málaga hay joyitas como esta donde la fritura es perfecta", dicen en el vídeo y añaden que en el restaurante "pocas cosas están malas".

La pareja desvela, además, que desde el local les han 'chivado' que el aceite es cambiado todos los días, "y eso se nota".

Los foodies apuntan en la descripción del vídeo que el servicio es rápido y aparcar es algo sencillo debido a que "suele haber sitio cerca".

El restaurante

Ramonchi Freiduría es un restaurante especializado en "pescaíto frito y marisco que traen directo del puesto que tienen en el Mercado de Huelin desde hace más de 40 años".

El local está situado en el número 5 de la calle Antillas, en plena Carretera de Cádiz. Puedes acudir a probar cualquiera de sus platos todos los días de la semana salvo los domingos y lunes que no están abiertos. De momento, permanecen cerrados por vacaciones hasta el 15 de septiembre.