Dónde comer en Málaga según Albert Sardà, Director de Operaciones de Amù Beach Club en Gran Marbella Resort

Nuevo recorrido por la gastronomía de la provincia y los restaurantes con buena comida y bebida. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Albert Sardà, Director de Operaciones de Amù Beach Club en Gran Marbella Resort.

Situado en la playa del Real de Zaragoza, este hotel ofrece 135 habitaciones y suites, una experiencia gastronómica mediterránea de alta cocina, el restaurante Amú Beach Club, y el primer spa europeo de la firma británica de bienestar Champneys.

Sardà ofrece en sus recomendaciones una ruta gastronómica por restaurantes de Marbella con una gran variedad de estilos.

Desayunar en Maleva Bakery

El Director de Operaciones de Amù Beach Club elige Maleva Bakery para desayunar. "Nada mejor para empezar el día con energía. Me encanta porque es famosa por su bollería artesanal de fermentación lenta —los cruffins y el pain au chocolat son espectaculares—, además de sus panes de masa madre y tostadas originales como la de aguacate, jalapeño y huevo pochado. Todo acompañado de un café de especialidad que, para mí, está entre los mejores de la ciudad", detalla.

Tomar el aperitivo en Mediodía, Champagne & Ostras

Dentro del Mercado Central de Marbella, Sardá recomienda Mediodía, Champagne & Ostras, "el sitio perfecto para un aperitivo elegante pero sin perder la frescura del ambiente de mercado". Sus ostras con champagne son "un clásico", aunque también tienen platos del día "increíbles", siempre con producto fresco. "Eso sí, se llena bastante, así que recomiendo ir pronto", añade.

Comer en Amù Beach Club

Para el almuerzo, recomienda Amú Beach Club, "un lugar espectacular frente al mar, con unas vistas que enamoran". La cocina es mediterránea con un toque internacional: pescados a la brasa, paellas, ceviches y cócteles para acompañar. "Ideal para un día de sol disfrutando desde unos entrantes como la pissaladière típica de la Costa Azul, hasta un buen pescado del día o un arroz de carabineros que no falla", apunta.

Copear en Motel Particulier

Al caer la tarde, "nada como acercarse a este local con aire cosmopolita y sofisticado", según Sardà. Su propuesta de coctelería "es creativa y sorprendente", con combinaciones que mezclan técnica, diseño y sabores únicos. "El ambiente es vibrante y chic, perfecto para alargar la sobremesa o empezar la noche con estilo".

Cenar en Lobito de Mar

El restaurante marinero de Dani García "es siempre un acierto", según Sardà. Su carta gira en torno al mejor producto del mar: mariscos, espetos, arroces y platos creativos con atún rojo. "Para mí, lo imprescindible es pedir el carpaccio de atún y alguno de sus arroces, una combinación perfecta para cerrar el día con una cena inolvidable", subraya.