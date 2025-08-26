Así es Eva, el nuevo 'beach club' de Estepona: piscina infinita, áreas privadas y restaurante de inspiración griega

Estepona estrena un nuevo concepto gastronómico en la Playa del Cristo y con vistas privilegiadas a Gibraltar y Marruecos: Eva, un 'beach club' y restaurante con más de 5.000 metros cuadrados frente al mar en el que la inspiración griega está muy presente.

El proyecto cuenta con distintas áreas diseñadas para cada momento del día, desde el almuerzo hasta la noche, con una propuesta gastronómica basada en los sabores de raíz helena "reinterpretados con una mirada local".

Con capacidad para 120 comensales en el restaurante principal, Eva también dispone de una terraza para 170 personas al aire libre con vistas al mar y un comedor íntimo en la planta superior para 70 invitados.

El espacio se completa con una piscina infinita rodeada de olivos y piedra natural, tumbonas, camas balinesas y 3 áreas privadas. Las hamacas están disponibles desde 120 euros, y la zona VIP tiene un consumo mínimo de 1.500 euros, según explican desde Eva.

Su carta apuesta por productos frescos y elaboraciones propias: platos como el Queso manouri con miel y nueces tostadas, la tirokafteri casera, suave y ligeramente picante, y una selección de mariscos al grill se combinan con opciones vegetarianas elaboradas con bulgur, legumbres, tomates de temporada y hierbas frescas.

Eva se inspira en la diosa griega del agua, y cuenta con una programación que incluye desde rituales de sunset con música instrumental en directo, cócteles especiales inspirados en la cultura griega y djs.

Interior del restaurante.

"Un lugar en el que almorzar junto al mar, pasar la tarde en la piscina, brindar al atardecer, cenar con vistas al mar o celebrar momentos especiales en un entorno cuidado y auténtico", añaden.

Mosaicos artesanales, piedra natural y una paleta blanca y neutra. Son los pilares del proyecto, diseñado por el prestigioso estudio internacional Yodezeen.

La arquitectura de Eva Estepona se inspira en los destinos más icónicos de Grecia, como Santorini. "Muebles elaborados en materiales nobles, luz natural, texturas cálidas y una cuidada integración con el entorno rinden homenaje al mar Egeo sin perder la identidad relajada del sur", detallan.