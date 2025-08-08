El mercado gastronómico con catas gratis en un pueblo de Málaga: "1.000 kilos de uva y 200 litros de vino moscatel"

Los mercados gastronómicos son parte de la esencia del verano en Málaga. Los pequeños pueblos de la provincia celebran cada año fiestas en honor a sus productos típicos que se han convertido en una tradición muy arraigada.

Es el caso de Iznate, que el próximo sábado, 9 de agosto,celebra la vigésimo quinta edición de la Fiesta de la Uva Moscatel, una celebración declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

El evento espera recibir a más de 2.000 visitantes y ofrecerá un mercado con degustaciones gratuitas de diferentes productos, en una fiesta que rinde homenaje a la uva pasa moscatel y a los agricultores que siguen manteniendo este oficio artesanal en la provincia de Málaga.

La celebración del XXV Día de la Uva Moscatel de Iznate comienza con la apertura del mercadillo de productos artesanales a las siete de la tarde en la plaza del Volvedero.

La uva forma parte de la economía, del paisaje, del medio ambiente y de la tradición del municipio, y para ello se repartirán 1.000 kilos de uva y 200 litros de vino moscatel entre los diez puestos ubicados por las distintas calles del pueblo.

Esta cata de productos comenzará a las 20.00 horas por las calles del municipio, y contará con degustaciones de uva y vino moscatel, gazpacho, ajo blanco, entrantes y postres típicos elaborados por los vecinos.

Música

Las actuaciones musicales estarán a cargo de la charanga 'Y ahora quiénes somos', batucadas, la Banda de Música Municipal de Iznate y pandas de verdiales, que amenizarán el recorrido por la ruta gastronómica.

El acto institucional, a partir de las 22:00 horas, se realizará en la plaza Puerta de la Martina y se entregarán los Premios Moscatel en las categorías Local, Comarcal y Provincial, a personas o entidades representativas de la provincia de Málaga.

Este año, los galardonados son: el Premio Moscatel Local recaerá en el Grupo Tejedoras Crochet Decorativo, el Premio Moscatel Comarcal será para la Asociación Moscatel; y el Premio Moscatel Provincial, para el Málaga CF.

Asimismo, la jornada contará con actuaciones musicales y concursos en la plaza Puerta de la Martina. De igual modo, a lo largo de la tarde se podrá visitar la exposición pictórica 'Ventanas al arte y al moscatel'.