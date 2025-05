Relleno, el nuevo 'delivery' de pasta en Málaga, abre sus puertas: "Acerca la tradición italiana a los hogares"

Si tienes antojo de pasta en casa, pero no tienes ganas de cocinar, es tu día de suerte. Este viernes ha abierto en Málaga capital Relleno, un popular restaurante italiano que ha revolucionado el panorama gastronómico de Madrid llevando a los hogares, con su formato de delivery y take away el mejor sabor y tradición italiana.

Se trata del primer punto de venta fuera de la capital española de Relleno. Esta nueva dark kitchen se encuentra en el número 142 de la Calle Héroe de Sostoa, 142, en Carretera de Cádiz, y estará disponible tanto para recogida en el local (take away) como a través de Glovo. Cada vez son más marcas las que apuestan por Málaga para desarrollar sus proyectos de delivery, el motivo tras ello es que Málaga ha experiemntado un notable crecimiento en el sector tras la pandemia. El 44,8% de las compras online realizadas por los malagueños corresponde a comida a domicilio.

Relleno, encabezada por tres jovencísimos emprendedores, se ha convertido en todo un referente gracias a su oferta fresca y diferente de la cocina italiana: sus platos son el resultado de meses recorriendo los pequeños pueblos de Italia para ofrecer la mejor calidad.

Su historia comenzó en el número 34 de la calle del General Oráa, donde tres jóvenes provenientes del mundo de las start ups de alimentación; Lorenzo Redaelli, italiano, Paolo Colombo, español-italiano, y Oriol Reull, español, decidieron fundar Relleno.

Ahora, esa misma esencia llega a Málaga con una imagen renovada, un packaging totalmente nuevo y una amplia variedad de opciones que van desde la pasta clásica sin relleno hasta raviolis rellenos de combinaciones innovadoras como los de queso taleggio y cebolla caramelizada, el ravioli de calabaza, o los raviolis de ricota y limón, entre otros.

Además, da la opción de personalizar los platos: su amplia variedad de salsas destaca por tener desde opciones más clásicas hasta opciones más arriesgadas y gourmet, por ejemplo, su crema de setas con trufa negra o la salsa de tomate San Marzano con stracciatella de búfala, pesto y pistacho. El toque final lo dan sin duda sus exclusivos toppings, entre los que se puede encontrar parmesano, guanciale o pecorino romano, entre otros.

Como entrante, su Mozzarella in Carrozza es un must y uno de los grandes clásicos del recetario popular italiano. Este aperitivo típico veneciano está formado por dos capas doradas y crujientes entre las que se esconde una mozzarella fundente y elástica con cuatro combinaciones posibles, para todo tipo de paladares: anchoa del Cantábrico, prosciutto, 'nduja y, por último, mortadela, mostaza dulce y pistacho.

Aunque si hay que destacar un plato por encima del resto, ese es sin duda su famosa carbonara. Su nueva receta mejorada conserva los ingredientes clásicos (yema de huevo, pimienta negra tostada, pecorino y guanciale) pero con una técnica perfeccionada: la salsa, transformada en una crema ultra cremosa y sedosa, potencia el equilibrio del plato y lo convierte en la opción perfecta para disfrutar en casa a través del delivery.

Con esta apertura, Relleno inicia un ambicioso plan de expansión que contempla seis nuevas inauguraciones en 2025, y se consolida como líder en el segmento de delivery de pasta, tras haber superado en el primer trimestre de 2025 la facturación total alcanzada durante todo 2024, con resultados que superan ampliamente sus proyecciones de crecimiento para este año.