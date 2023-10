Dónde comer en Málaga, según el actor malagueño Álvaro Díaz

Si son seguidores de la mítica serie Cuéntame, les sonará su cara. Interpreta a Oriol Alcántara, pero su nombre es Álvaro Díaz. Natural del municipio malagueño de Riogordo, este joven de apenas 23 años está haciéndose cada vez más hueco en el mundo de la interpretación.

Aunque por trabajo va de acá para allá, no renuncia a sus orígenes y siempre que puede trata de acercarse a su pueblo para echar un rato con sus amigos y familiares y buena comida sobre la mesa.

Es por ello por lo que hablamos con él en el marco de nuestra sección Dónde comer en Málaga para que nos cuente cuáles son sus lugares favoritos para desayunar, tomar un aperitivo, almorzar, merendar, copear y cenar a lo largo y ancho de la provincia.

Tapería Sabor Sabor

Para desayunarle encanta ir a la tapería Sabor Sabor, en la calle Decano Fénix Navarrete, al lado de El Corte Inglés del Centro de Málaga. "Allí me gusta pedir un buen pitufo mixto y un mitad, para empezar bien el día. Le tengo especial cariño a este lugar porque a mi madre le encanta desayunar allí y fue ella la que me llevó por primera vez", declara.

Dirección: Calle Decano Félix Navarrete

Teléfono: 616981194

Marisquería El Niño

Para tomar un aperitivo, Álvaro nos traslada hasta Riogordo, su tierra natal, porque en Málaga se come bien en cualquier rincón. La marisquería-bar El Niño es su local favorito en el pueblo para tomar algo o tapear. El bar se encuentra en la Plaza de La Constitución. "Adoro pedirme una cervecita con las tapitas de marisco y pescado fresco que tienen allí", reconoce. Así, siente predilección por esta localización por los buenos ratos que ha pasado allí con amigos y familia desde su infancia hasta la actualidad.

Dirección: A-7204, 29180 Riogordo, Málaga

Taberna de Flores

Para comer, Álvaro adora ir a la Taberna de Flores, en la calle Iglesia de Colmenar, otro pueblecito con encanto de Málaga. "Me flipan el rollito crujiente de langostinos y espinacas, el risotto de pollo picante y trufa, y las croquetas de gambas al pil-pil", confiesa. A Flores acude también con sus amigos y familiares para disfrutar juntos de la magnífica variedad de comidas que ofrecen.

Dirección: Calle Iglesia, 11, 29170 Colmenar, Málaga

Teléfono: 665295696

Julieta Coffee

Para merendar, Álvaro nos trae al Centro de Málaga de nuevo y elige el que ya es todo un clásico de la merienda en Málaga, "la Bella Julieta" o lo que ahora es "Julieta Coffee". "Adoro todos y cada uno de los batidos que tienen en la carta. Es un sitio genial para merendar en pareja o con amigos, y sin duda de mis favoritos para merendar por el centro", explica.

Dirección: C. Prta del Mar, 20, 29005 Málaga (Aunque hay muchas más repartidas por la provincia e incluso por Madrid)

Teléfono: 680654130

PACOPAS

Para el "copeo", Álvaro no puede evitar barrer para casa y tirar de localismos para elegir PACOPAS, un barecito de calle San Isidro, en su querido Riogordo. "Yo soy de gintonic, pero cualquier copa es buena elección en este local. No puedo elegir otro porque es el que nunca me falla en reuniones con amigo", dice.

Dirección: C. San Isidro, 2, 29180 Riogordo, Málaga

Teléfono: 699855422

La Cosmo

Para la cena, se decanta por el que es para él su sitio favorito en Málaga capital: La Cosmo, en calle Císter, en el corazón del Centro. "Aquí tengo que quedarme sin duda con el steak tartar crujiente, sin duda mi plato preferido del restaurante. Creo que es mejor no decir nada de este lugar, pues me quedaría corto queriendo describir el trato sobresaliente y el gran producto que tiene en toda su carta. Hay que probarlo", zanja.

Dirección: C. Císter, 11, 29015 Málaga

Teléfono: 630917396

