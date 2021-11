Álvaro Díaz, el joven actor malagueño al que ha fichado 'Cuéntame cómo pasó' para su próxima temporada

Nació en el municipio malagueño de Riogordo hace 21 años. Un pueblo donde se pasaba los días tragándose películas deseando como nadie poder ser en el futuro como ellos, quería ser actor.

Se llama Álvaro Díaz y, si no han escuchado su nombre, apúntenlo, porque parece que va a dar que hablar en el mundo de la interpretación. Es el último fichaje de Cuéntame cómo pasó, la mítica serie de televisión que lleva más de veinte años en antena. EL ESPAÑOL de Málaga charla con él sobre esta noticia.

Pese a su amor por las Artes Escénicas, en 2017 se encontraba estudiando Bachillerato de Ciencias. En el verano de este mismo año conoció a una chica que también compartía su pasión y que le habló del campamento de ESAEM (Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga). Tras un tiempo convenciendo a sus padres para apuntarse, lo hicieron y allá que se fue.

"Estuve un par de semanas y llamé a mi madre. Le dije que me cambiara la matrícula de Ciencias por la del Bachillerato de Artes Escénicas. Lo tuve claro, era lo que más me gustaba en el mundo", relata el joven actor.

ESAEM es una escuela, en sus propias palabras, "donde se forma familia". Reconoce que la relación tan cercana entre el alumnado y los propios profesores le han ayudado a abrirse como artista y como persona. "Creo que el aura que se crea allí no se forma en todos los sitios. Aunque hay que decir que con la llegada de la Covid-19 cosas como el coro que solíamos hacer en Navidad se han perdido", cuenta.

Antes de entras a la escuela fue escuchando comentarios negativos de gente que le decía que por el camino de las artes no llegaría a ninguna parte. Sin embargo, decidió no hacerles caso y escuchó a su instinto. "En ESAEM me di cuenta de que lo que más me gusta es la interpretación en el medio audiovisual, aunque también hago teatro. Estoy una obra contra el bullying llamada 'Broken Play', que está escrita y dirigida por Chico García, otro actor malagueño, aunque ahora lo tengo más aparcado por el proyecto de televisión", explica.

Sin comerlo ni beberlo, en 2021 le llegó la mayor oportunidad de su vida gracias a Mar Dorado, su representante. 'Cuéntame cómo pasó' es su primer proyecto televisivo de grandes dimensiones con un personaje fijo. Previamente había hecho una aparición capitular en 'Feria', del gigante Netflix, y había trabajado en algunos cortometrajes de escuelas y personas de su alrededor que estaban inmersos en nuevos proyectos.

Cuando su representante le avisó de esta oportunidad, Álvaro se encontraba haciendo un curso ante la cámara en Madrid. De repente, una compañera del curso dio positivo por Covid-19 y no le quedó otra que coger un coche desde Madrid para encerrarse en su casa, junto a su pareja.

Allí, recibió la llamada de su representante, que le avisó de que ya tenía la prueba para el papel de Oriol. Debía grabarse una separata para interpretar a Oriol. "Tuve que avisar a mi padre para que me trajera un trípode y todo lo necesario para grabar", añade.

Cuando la envió, gustó, y mucho. Le pidieron que fuese a Madrid para verle en directo. Esta vez ya cogió un AVE, seguro de que no tenía Covid, y realizó una separata diferente a la anterior delante del equipo de casting. "Me hicieron sentir muy cómodo y yo suelo ponerme nervioso en este tipo de cosas. Por eso fue todo sobre ruedas. De no ser por la confianza que me transmitieron ni de broma podría haber estado así de relajado", relata.

Sobre su personaje, Álvaro cuenta que Oriol Alcántara, el hijo de Inés y Eugenio, es un chico con buen corazón que ahora mismo se está empezando a hacer mayor. Está empezando a decir 'aquí estoy yo'. "En el fondo es bondad, pero está pasando un momento de madurez, de decir 'ya no soy el niño de mamá'", sostiene.

Y en cuanto a la temporada, pese a que no puede desvelar nada, cree que la esencia de la serie va a estar más viva que nunca esta temporada, donde se van a percibir un montón de tramas "súper interesantes y cargadas de emoción" que no dejarán indiferente a nadie.

Respecto al futuro y a los sueños que le queda por cumplir, lo tiene claro: "Estoy poniendo el ojo en el cine, en las películas, donde querría desenvolverme. Quiero aportar todo lo que pueda en aquello que tanto me aportó a mí de pequeño", zanja.

