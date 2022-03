Casa Kiki vuelve a endulzar la Cuaresma en Málaga: llega la palmera de torrija

Noticias relacionadas Casa Kiki abrirá en El Palo: las palmeras de chocolate gigantes siguen expandiéndose por Málaga

Corría el año 2019, la última Cuaresma de normalidad que se recuerda, y Casa Kiki lanzaba una de sus famosas palmeras. El tiempo era propicio y a sus habituales sabores incluía uno nuevo. Su carta crecía para dar cabida a la nueva palmera de torrija.

Desde la pasada semana, se puede encargar y comprar este sabor que, como manda la tradición, lleva los ingredientes clásicos en forma de crema bañando el hojaldre de las ya conocidas palmeras de esta confitería malagueña. La receta es sencilla: leche, huevo, azúcar, vino dulce y canela. Todo eso cubriendo la base que en otros casos es acompañada por chocolate, Kinder o cualquier otro sabor.

La idea de los propietarios de Casa Kiki no fue crear una torrija en forma de palmera, sino conseguir trasladar el sabor de este alimento tradicional de la Cuaresma y la Semana Santa al paladar de los malagueños que la degustasen. Por eso, como producto de temporada, se lanza sólo durante los días previos a la Semana Mayor.

Apertura en El Palo

A finales de 2021 se anunciaba la apertura de un nuevo establecimiento que será el primero en la zona Este de Málaga capital. Casa Kiki ya cuenta con sedes en Carretera de Cádiz (c/ Gaucín, 26), Portada Alta (c/ Corregidor Nicolás Isidro, 1), Puerto de la Torre (c/ Platino, 2), Málaga Nostrum (c/ Orense, 21) y Vialia (Explanada de la Estación, s/n). En el resto de la provincia, ya ha conquistado Coín (c/ Ronda, 7), Fuengirola (Av. Santa Amalia) y Torremolinos (c/ Antonio Márquez Muñoz, 24).

Se trata de un paso adelante más de la confitería, que ha ganado espacio en los últimos años gracias a sus célebres palmeras gigantes de chocolate. Ese formato personalizable se ha convertido en el producto estrella, pero también ofrecen locas, borrachuelos, cañas o bizcochos. Todo, eso sí, con gusto por ofrecerlo también en tamaño XXL.

