Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, festivales y música en directo

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Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda con fiestas gastronómicas, festivales, mercadillos y exposiciones culturales para todos los públicos. Destacan el Concurso Nacional de Albañilería en El Palo, el festival Coincierto en Coín y el Día de la Pasa en El Borge con degustaciones y actividades tradicionales. Varios museos presentan exposiciones especiales, como la muestra de Anna Pávlova en el Museo Ruso, arte y música en la Fundación Unicaja y moda en el Museo del Automóvil. Los mercadillos en Muelle Uno, Torremolinos y Fuengirola, así como el festival 'La Pequeña Cuba' en San Pedro Alcántara, completan la oferta de ocio para el fin de semana.

Comienza el fin de semana en Málaga con planes para todas las edades, incluyendo fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas, mercadillos, teatro y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 18, 19 y 20 de septiembre.

-Concurso Nacional de Albañilería de El Palo. El Palo acoge el próximo domingo 20 de septiembre la 59ª edición del Concurso Nacional de Albañilería, Certamen Manuel Peláez Santiago, organizado por la peña El Palustre con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito Este. La cita tendrá lugar en la plaza del Padre Ciganda y reunirá a profesionales en una jornada dedicada a poner en valor este tradicional oficio.

-‘La noche se hace arte’ en Churriana. Churriana celebra este sábado 19 de septiembre la novena edición de este encuentro cultural, con más de 20 actividades y talleres artísticos gratuitos para todos los públicos. La bienvenida será a las 19:30 horas y las actividades comenzarán a las 20:00 horas, con actuaciones musicales, exposiciones artesanales, talleres y diferentes encuentros, antes de cerrar la jornada en la plaza de La Inmaculada con un concierto del grupo Ziryab.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-‘El retablo de Maese Pedro’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga inaugura el viernes 11 de septiembre, a las 19:30 horas, su programación musical vinculada a la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ con una representación de la obra de Manuel de Falla. La Orquesta Solitas y la Compañía de Títeres de Miguel Pino ofrecerán este espectáculo con entrada gratuita hasta completar aforo, dentro de las conmemoraciones por el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Los Ribalta y el barroco naturalista. Siguiendo la línea temática de exposiciones como Fieramente humanos (2023) y Zurbarán. Santas (Sala Noble, 2025), esta exposición continuará explorando la representación de la imagen religiosa en el barroco español.

Planes en la provincia

-Día de la Pasa de El Borge. El Borge celebra el domingo 20 de septiembre la XXIX edición de esta tradicional fiesta dedicada a la uva moscatel y a la elaboración de las pasas, uno de los productos más representativos de la Axarquía. La jornada contará con degustaciones, demostraciones de la vendimia, la pisa y el cribado de la uva, gastronomía típica, música y actuaciones, en una cita que pone en valor las tradiciones y la cultura agrícola del municipio.

-Festival ‘La Pequeña Cuba’ en San Pedro Alcántara. El Bulevar de San Pedro Alcántara acoge del 17 al 20 de septiembre este festival gastro-cultural dedicado a la cultura y las tradiciones de Cuba. La propuesta contará con puestos de gastronomía, artesanía y música en vivo para disfrutar durante cuatro días de un ambiente inspirado en el país caribeño.

-Coincierto 2026 en Coín. Coín celebra este sábado 19 de septiembre una nueva edición del Coincierto, el festival decano de Andalucía y una cita musical de referencia desde los años 80. La plaza de la Alameda y la plaza del Pescao acogerán conciertos gratuitos e ininterrumpidos desde las 17:00 hasta las 2:00 horas, con Barry B como cabeza de cartel y la participación de varios talentos locales y provinciales.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.