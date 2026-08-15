El Real Cortijo de Torres repite portada en la Feria de Málaga 2026: la historia detrás del quiosco creado para Isabel II

Portada del Real Cortijo de Torres en esta Feria de Málaga 2026. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La portada de la Feria de Málaga 2026 repetirá el diseño del ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’, inspirado en la estructura efímera creada para Isabel II en 1862. El quiosco original fue construido para la visita de la reina Isabel II, que implicó grandes preparativos y un importante desembolso económico de la ciudad. Durante la visita real, Málaga celebró numerosos actos, como inauguraciones, cabalgatas y el reparto de limosnas, quedando todo minuciosamente documentado en archivos municipales. La portada de 2026 tendrá un espacio central diáfano de más de 100 m² y estará iluminada por 145.000 puntos de luz LED.

La Feria de Málaga 2026 ya ha comenzado y este sábado millones de luces se encenderán en el Real Cortijo de Torres, tras el pregón de Juan Francisco Funes que pulsará el botón que iluminará toda la Feria, incluida la portada que, por segundo año consecutivo, vuelve a ser el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’.

Sus dimensiones son de 29 metros de alto hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada y está inspirada en el diseño efímero del siglo XIX que ideó Trigueros.

La infraestructura es casi idéntica a la construida para la visita de la Reina Isabel II en el año 1862, como parte de un viaje que ha quedado para la posteridad en Málaga. ¿Cómo fue esa visita por la que se construyó este quiosco?

Kiosko embarcadero visto desde el mar, 1862. (A, Ramirez y F. Mitjana)

En octubre de 1862, Isabel II de España visitó la ciudad de Málaga. Para conmemorar este importante evento, la ciudad se volcó en recibir a la Reina con todo tipo de lujos y festejos, como un quiosco exclusivo para su desembarco junto a su consorte Francisco de Asís de Borbón. Este 2025, esa infraestructura efímera del siglo XIX regresa a la ciudad en su semana grande.

La documentación conservada en el Archivo Municipal de Málaga permite reconstruir aquellos días. Lo que comenzó como una noticia inesperada para la ciudad se transformó rápidamente en una operación de gran envergadura.

El 16 de agosto de 1862 el gobernador Antonio Guerola anunció la llegada inminente de la Reina, generando un revuelo entre los miembros del Ayuntamiento, presidido por el alcalde Miguel Moreno Mazón.

En tan solo dos meses se celebraron más de 17 sesiones de cabildo, se organizaron comisiones, se tomaron decisiones urgentes y se produjeron numerosos desacuerdos, especialmente sobre la elección del edificio de la Aduana como residencia real.

Pese a los conflictos internos, Málaga respondió con eficacia: se solicitó un empréstito de un millón de reales, y las familias más influyentes como los Larios, Heredia y Loring ofrecieron ayuda económica, mobiliario y logística, según se detalla en los documentos del Archivo Histórico.

La llegada

La Reina llegó a Antequera el 15 de octubre y a Málaga el día 16, después de descansar brevemente en la finca de Eduardo Delius. Un recibimiento por todo lo alto: cabalgata, música, balcones engalanados, iluminación con farolillos y un espectacular quiosco en el embarcadero, un diseño que este 2025 podrá verse de nuevo en la ciudad.

Durante los días 17 y 18 de octubre de 1862, Isabel II asistió a múltiples actos: misa en la Catedral, inauguración del Hospital Civil, del primer tramo del ferrocarril Málaga-Córdoba y visita a fábricas locales como la Industria Malagueña de Larios y La Constanza de Heredia.

Además, realizó el tradicional Besamanos en la Aduana. Se inauguró también el renovado Teatro de la Merced, rebautizado como Teatro Príncipe Alfonso.

Uno de los momentos más emotivos fue el reparto de limosnas a los más necesitados, con un presupuesto superior a 146.000 reales, gestionado por una comisión mixta de beneficencia. Todo culminó el día 19 con el embarque real hacia Almería.

El documento del Archivo Municipal detalla el gasto que supuso para las arcas de la ciudad esta visita de la Reina: más de 2,6 millones de reales sufragados por Ayuntamiento y Diputación a partes iguales.

La contabilidad fue minuciosamente registrada en un cuaderno de 446 hojas y 155 libramientos de pago, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Málaga.

Descripción de la portada

La portada en homenaje a este quiosco embarcadero albergará un espacio central diáfano de más de 100 metros cuadrados que ofrecerá a los visitantes una vista privilegiada desde distintos ángulos del recinto. La portada estará cubierta, además, por 145.000 puntos de luz tipo LED.