Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias en los pueblos, mercadillos y festivales de música

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana festivales como el Brisa Festival, conciertos gratuitos en barrios y mercados artesanales en Muelle Uno. Destacan exposiciones como la de LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego y la muestra sobre Anna Pávlova en la Colección del Museo Ruso. Varios pueblos celebran ferias y fiestas, como la Feria de Torre del Mar, Feria de Almáchar, Feria de La Cala de Mijas y la Fiesta del Agua en Cuevas Bajas. Se organizan festivales flamencos y de poesía, mercadillos en Estepona, rastros en Torremolinos y Fuengirola, y actividades familiares como la Fiesta de la Espuma en San Pedro Alcántara.

La provincia de Málaga vive un nuevo fin de semana. Mercadillos, exposiciones, festivales de música, ferias y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 24, 25 y 26 de julio.

-Brisa Festival en Málaga. Del 23 al 25 de julio, el Dique de Levante del Puerto de Málaga acoge la sexta edición de Brisa Festival, una de las grandes citas musicales del verano en la provincia. El cartel reúne a artistas como Amaia, Love of Lesbian, M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise, Siloé, OBK, León Benavente, Soleá Morente y David Otero, además de una amplia representación de talento emergente malagueño y andaluz.

-Ciclo ‘Música en tu Zona’ en Málaga. El viernes 24 de julio actuará Hannan Heredia en el Parque Martiricos (Palma-Palmilla); el sábado 25 será el turno de Benzú en el Parque El Brillante (Campanillas); y el domingo 26 volverá Hannan Heredia al Bulevar José Iturbi (Bailén-Miraflores). Todos los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Feria de Torre del Mar. Del 22 al 26 de julio, Torre del Mar celebra la Feria de Santiago y Santa Ana 2026, una de las fiestas más emblemáticas de la Axarquía. La programación incluye feria de día y de noche, actividades infantiles, conciertos de Merche, Los Chunguitos y Daviles de Novelda, además de la tradicional procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen, que tendrá lugar el domingo 26 de julio a partir de las 18:00 horas.

-Feria de Almáchar. Del 24 al 26 de julio, Almáchar celebra su Feria 2026 en honor a Nuestra Señora la Virgen del Amparo. La programación incluirá actividades festivas, actuaciones musicales y propuestas para todos los públicos.

-Feria de La Cala de Mijas. Del 21 al 26 de julio, La Cala de Mijas celebra su feria con un amplio programa de actividades y actuaciones para todos los públicos. La caseta municipal contará con artistas como Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre otros.

-Festival del Cante en Casabermeja. El 25 de julio, Casabermeja celebra la 55.ª edición de su Festival del Cante, una cita dedicada al flamenco que tendrá lugar en el polideportivo Antonio Sánchez. El evento comenzará a las 22:00 horas y reunirá a destacados artistas del cante, el baile y la guitarra.

-Feria del Libro de Marbella. Abre sus puertas en el Paseo de la Alameda este 17 de julio y se prolongará hasta el 16 de agosto con actividades y eventos para toda la familia.

-Fiesta del Agua y la Siembra en Cuevas Bajas. Los días 25 y 26 de julio, Cuevas Bajas celebra la IV Fiesta del Agua y la Siembra, una cita que ofrecerá música, juegos, talleres, actividades en el río Genil, senderismo y una ruta cultural para todos los públicos.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Fiesta Infantil de la Espuma en San Pedro Alcántara. El 25 de julio, la plaza de La Libertad de San Pedro Alcántara acogerá la Fiesta Infantil de la Espuma, una jornada dirigida a las familias que combinará juegos populares, actividades y animación. La cita comenzará a las 12:00 horas.

-Festival ‘Alameda Fest’ en Alameda. El 25 de julio, el Alameda Fest acogerá el AMA Breakbeat Fest, una cita dedicada a la música breakbeat que reunirá a destacados artistas y DJs dentro de la programación estival del municipio.

-Festival Flamenco ‘Puerta de la Axarquía’ en Rincón de la Victoria. El 25 de julio, Rincón de la Victoria celebrará la XXXIV edición del Festival Flamenco ‘Puerta de la Axarquía’, una velada que reunirá a artistas consagrados del flamenco al cante, baile, toque y palmas. El espectáculo comenzará a las 22:00 horas y el acceso será libre hasta completar aforo.

-Festival Internacional de Cante de Poetas en Villanueva de Tapia. Del 23 al 26 de julio, Villanueva de Tapia celebra la XXV edición de su Festival Internacional de Cante de Poetas, un evento dedicado a la improvisación y la poesía oral que reunirá a destacados artistas de España, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Argentina y Panamá.

-Representación especial de ‘El Paso’ en Riogordo. Los días 24 y 25 de julio, Riogordo celebra una representación nocturna especial de ‘El Paso’ con motivo del 75 aniversario de esta tradición, una de las manifestaciones culturales y religiosas más emblemáticas del municipio. Las funciones comenzarán a las 21:30 horas y contarán con la participación de numerosos vecinos, además de una cuidada escenografía, iluminación y vestuario.

-Día del Perro en Familia en Marbella. El 25 de julio, el parque infantil del barrio de Plaza de Toros acogerá una nueva edición del ‘Día del Perro en Familia’, una iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Plaza de Toros. La jornada comenzará a las 20:00 horas y tiene como objetivo fomentar la convivencia, promover el bienestar animal y sensibilizar sobre el respeto al entorno urbano.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.