Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias, mercadillos y actividades gratuitas para toda la familia

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una amplia variedad de actividades gratuitas y de pago, como ferias, mercadillos, conciertos y exposiciones para toda la familia. Destacan eventos como el Nintendo Switch 2 Tour en la Plaza de la Merced, el Mercado en Muelle Uno y el ciclo de cine de verano gratuito en espacios al aire libre. La provincia acoge festivales como el Weekend Beach Festival en Torre del Mar, ferias tradicionales en Estepona y Árchez, y mercadillos de artesanía y segunda mano en diversas localidades. Exposiciones y conciertos enriquecen la oferta cultural en museos como el Carmen Thyssen y el Museo Ruso, y en espacios emblemáticos como la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro.

Comienza un nuevo fin de semana con numerosos planes en la provincia de Málaga. Ferias, mercadillos, exposiciones, fiestas y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 10, 11 y 12 de julio.

-Nintendo Switch 2 Tour en la Plaza de la Merced. Del 10 al 12 de julio, la Plaza de la Merced acoge el Nintendo Switch 2 Tour, una experiencia gratuita dedicada al universo de Mario y la nueva consola de Nintendo.El evento se desarrollará de 18:00 a 23:59 horas, con entrada libre.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Cine Abierto 2026 en Málaga. Del 2 de julio al 13 de agosto, el Ayuntamiento de Málaga celebra una nueva edición de Cine Abierto, el ciclo de cine de verano que ofrecerá 105 proyecciones gratuitas en 18 espacios repartidos por todos los distritos de la ciudad. La programación incluye películas para todos los públicos en playas, parques y otros espacios al aire libre, con acceso libre.

-Concierto de la Banda Municipal de Música en el Cementerio Inglés. El domingo, el Cementerio Inglés de Málaga acogerá un nuevo concierto de la Banda Municipal de Música. La actuación comenzará a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Ciclo de conciertos ‘Julio Musical’ en la Alcazaba y Gibralfaro. Del 8 al 19 de julio, la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro acogen una nueva edición del ciclo de conciertos ‘Julio Musical’, bajo el título ‘Leyendas del Palacio’. La programación incluye ocho conciertos con propuestas que abarcan desde la música del universo de Harry Potter hasta ópera, jazz, piezas medievales y barrocas. Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros.

-Espectáculo ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’ en el Teatro del Soho CaixaBank. Del viernes al domingo, El Brujo presenta en el Teatro del Soho CaixaBank el estreno de su nuevo espectáculo, ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’. Las funciones tendrán lugar cada día a las 19:00 horas.

Planes en la provincia

-Weekend Beach Festival en Torre del Mar. Del 9 al 11 de julio, Torre del Mar acoge la undécima edición del Weekend Beach Festival, una cita que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en una programación que combina rock, pop, mestizaje, música urbana y electrónica. El festival arrancará con actuaciones de Medina Azahara, La Pegatina y Boikot, entre otros, repartidas en tres escenarios.

-‘Noches con Encanto’ en Coín. Tras la velada de lucha del viernes 10 de julio con Stratos Championship, el sábado 11 será el turno del concierto de 091, con DJ Manolo Jiménez como complemento de la jornada.

-Feria y Fiestas de Estepona. Hasta el 12 de julio, Estepona celebra su Feria y Fiestas Mayores con una amplia programación de actividades para todos los públicos en el recinto ferial. Durante la semana habrá conciertos, actuaciones musicales, feria de día y de noche, paseo de caballos, actividades infantiles, fuegos artificiales y eventos tradicionales.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Mercado de Artesanía en La Cala Resort (Mijas). El sábado 11 de julio, La Cala Resort acoge una nueva edición del Mercado de Artesanía, una cita dedicada a la artesanía contemporánea que reunirá a creadores locales, diseño, gastronomía y música en directo al atardecer. El evento, organizado por Sunset Market, se celebrará de 18:00 a 23:00 horas en The Clubhouse, con entrada libre.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-FoodTruck Experience en Torrox Costa. Del 9 al 12 de julio, Torrox Costa acoge la FoodTruck Experience, un evento gastronómico y de ocio con distintas actividades dirigidas a todos los públicos. La programación se desarrollará a partir de las 19:00 horas, con entrada libre.

-Feria de Árchez. Del 6 al 9 de julio, Árchez celebra su feria en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, con verbenas, actuaciones musicales, actividades populares y el tradicional domingo de romería.