El sector publicitario malagueño transformará de forma altruista la comunicación de una ONG

Directivos de APECOM en la presentación del programa en Málaga. APECOM

Las claves

Las claves Generado con IA APECOM lanza el I Concurso Provincial de Apoyo a ONG y Asociaciones Sociales de Málaga para ofrecer un año de asesoría gratuita en comunicación. El proyecto brindará servicios integrales como diseño gráfico y planificación de campañas a una ONG sin departamento de marketing propio. La iniciativa cuenta con la colaboración de varias agencias locales y busca potenciar la visibilidad de colectivos con escasos recursos. Las ONG interesadas deben demostrar su necesidad y enviar un vídeo explicando sus motivos antes del 2 de agosto para participar.

La Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM) ha lanzado el 'I Concurso Provincial de Apoyo a ONG y Asociaciones Sociales de Málaga'.

Esta iniciativa pionera busca brindar un año de asesoría gratuita a una ONG. El proyecto, coordinado por su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, ofrece servicios integrales que abarcan desde el diseño gráfico hasta la planificación de campañas.

Profesionales locales pondrán su talento al servicio de la organización que resulte seleccionada en esta edición. Durante la presentación del evento, María del Mar Torres, concejala de Participación Ciudadana y Acción Exterior del Ayuntamiento de Málaga, ha recalcado las carencias actuales del tercer sector.

En el Registro Municipal constan unas 3.500 entidades inscritas en la actualidad. “En muchas ocasiones, lo que falla es la comunicación de lo que están haciendo. Es decir, contar a los vecinos y vecinas quiénes son, cuál es su labor y qué actividades desarrollan", ha señalado.

Ignacio Luque y María del Mar Torres en la presentación de Se busca ONG. APECOM

Por su parte, el presidente de APECOM, Ignacio Luque, ha ensalzado el valor del trabajo conjunto de las agencias de la provincia. “El talento sumado de todas las agencias malagueñas debe ser algo espectacular. Por una vez somos nosotros los que pedimos a las ONG que nos pidan ayuda", ha afirmado.

Bajo el lema ‘Porque una buena causa también merece ser escuchada’, la campaña persigue potenciar a colectivos con escasos recursos.

La coordinación del proyecto correrá a cargo de La Madre de los Beatles y NF Media, mientras que el área de creatividad y comunicación contará con la participación de El Cuartel, Custom y La Madre de los Beatles. En el apartado de planificación estratégica colaborarán NF Media y Reacciona, y el soporte de medios estará respaldado por Promedios, Clear Channel y En Pie.

Para acceder al programa, las candidatas no deben poseer un departamento de marketing propio. Las interesadas tendrán que demostrar una necesidad real y enviar un vídeo en formato vertical explicando sus motivaciones antes del 2 de agosto. Puede consultar las bases para presentar su candidatura en este enlace.