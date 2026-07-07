La feria medieval ideal para visitar este fin de semana: 50 puestos, talleres, gastronomía y espectáculos históricos

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Las claves Generado con IA Alcaudete celebra las Fiestas Calatravas del 10 al 12 de julio, con un mercado medieval que transforma el centro del pueblo. El evento contará con 50 puestos de artesanía, gastronomía tradicional, música en directo y espectáculos históricos para todos los públicos. Entre las actividades destacan pasacalles, recreaciones históricas como la defensa frente al Reino Nazarí y animación infantil. La programación incluye novedades como la Noche Calatrava, una escaramuza entre dos bandos y el pasacalles fantástico Rex Infernum.

En la provincia de Jaén, un pueblo se prepara para celebrar uno de sus eventos más tradicionales, que congrega a numerosas personas y está declarado de Interés Turístico. Se trata de las Fiestas Calatravas de Alcaudete, una cita que toma como escenario la Plaza de Santa María y alrededores, a los pies del imponente castillo que corona el municipio.

Dentro de estas fiestas se celebra el Mercado Medieval Calatravo de Alcaudete, del 10 al 12 de julio. Esta localidad de la Sierra Sur jienense se transforma por completo para revivir su pasado calatravo con puestos de artesanía, gastronomía tradicional, música en directo y espectáculos para todos los públicos.

Durante tres días, las calles del centro se llenan de tenderetes con productos artesanales, textiles, cuero, cerámica y especias, junto a puestos de comida tradicional que permiten degustar sabores de otra época mientras se pasea entre puestos ambientados al detalle.

Uno de los grandes atractivos del mercado es su completo programa de animación. A lo largo del fin de semana no faltarán pasacalles y música en directo, con juglares, tambores y actuaciones que recrean el sonido de la época medieval.

Además, se celebran recreaciones históricas, entre las que destaca la escenificación de la defensa de Alcaudete frente al Reino Nazarí de Granada, uno de los momentos más esperados por el público, junto a talleres y actividades infantiles, entre otros.

El horario habitual del mercado es de tarde noche, lo que permite disfrutar de un ambiente aún más especial cuando cae el sol sobre el castillo. La programación de este año llega con tres propuestas inéditas que prometen elevar aún más el nivel de la fiesta:

-Noche Calatrava: un espectáculo que combina fuego, circo y leyenda para crear una de las veladas más impactantes del fin de semana.

-Escaramuza entre Cardira y Militia Regis: un enfrentamiento escenificado entre estos dos bandos que añade tensión y espectacularidad a las recreaciones históricas.

-Rex Infernum: un pasacalles poblado de personajes fantásticos que sorprenderá tanto a niños como a adultos.

Como cada año, el plato fuerte de las Fiestas Calatravas será el Asalto a la Villa, previsto para la jornada del sábado, con la recreación de la defensa de Alcaudete frente al Reino Nazarí de Granada.

El domingo, por su parte, se presenta como "un día muy especial", según el Ayuntamiento, ya que se ha programado teatro a pie de calle, una propuesta que llevará la actuación directamente a las calles del municipio y pondrá el broche a un fin de semana repleto de historia y espectáculo.