Confirmado por el Gobierno: ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años en la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno propone una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, sin importar el nivel de ingresos familiar. La prestación está destinada a todas las familias con hijos menores, siempre que residan legalmente en España y acrediten el vínculo familiar. La ayuda será compatible con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital y deducciones por maternidad. El objetivo de la medida es combatir la pobreza infantil, reducir la desigualdad y fomentar la natalidad y la conciliación laboral y familiar.

El Gobierno ha comenzado a avanzar en la creación de una nueva Prestación Universal por Crianza, una ayuda de 2.400 euros anuales planteada como un derecho dirigido a todas las familias con hijos, sin tener en cuenta el nivel de ingresos.

La propuesta contempla un pago mensual de 200 euros por cada menor de 18 años a cargo, lo que equivale a 2.400 euros al año por hijo. Esta medida se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy.

El objetivo del Ejecutivo es que la prestación tenga carácter universal y alcance al conjunto de las familias con hijos menores de edad. Según los borradores conocidos hasta ahora, entre los requisitos previstos figuran contar con hijos menores a cargo, residir legalmente en España, mantener actualizado el empadronamiento y acreditar el vínculo familiar mediante DNI o NIE y el libro de familia o documentación equivalente.

Por el momento, no se contempla exigir cotizaciones previas ni establecer límites mínimos o máximos de renta.

La ayuda se abonaría previsiblemente de forma mensual y automatizada, una vez reconocida la prestación. Además, el diseño inicial plantea que sea compatible con otras ayudas ya vigentes, como el Ingreso Mínimo Vital, las deducciones por maternidad o las prestaciones autonómicas destinadas a las familias.

El Gobierno sitúa esta iniciativa como una de las piezas clave de su estrategia para combatir la pobreza infantil y reducir la desigualdad, con el propósito de rebajar la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores.

La medida también se relaciona con el desafío demográfico, ya que busca aliviar el impacto económico de la crianza, incentivar la natalidad y favorecer la conciliación laboral y familiar en un contexto de baja tasa de nacimientos.

Aunque el Consejo de Ministros ya ha incorporado esta prestación a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y ha fijado como referencia la ayuda de 200 euros mensuales, la medida todavía no ha entrado plenamente en vigor como un derecho efectivo.

El Ejecutivo prevé una implantación gradual y aún queda pendiente la aprobación de la normativa que definirá aspectos como los plazos, el procedimiento de solicitud, el organismo encargado de gestionarla y la fecha definitiva de entrada en vigor.