El único desierto de Europa está en España: una joya natural que se convirtió en icono de Hollywood

Las claves nuevo Generado con IA El desierto de Tabernas, en Almería, es el único desierto de Europa, caracterizado por su clima árido y escasas precipitaciones. Su paisaje intacto y poco transformado permitió que fuera elegido como escenario de cientos de películas, especialmente spaghetti westerns de Sergio Leone. Grandes producciones internacionales y nacionales, como Lawrence de Arabia, Indiana Jones y series como Juego de Tronos y La Casa de Papel, se han rodado en este desierto. El auge del cine y posteriormente del turismo ha sido clave en la economía de los municipios cercanos al desierto de Tabernas.

En el corazón de la provincia de Almería se encuentra el desierto de Tabernas, un territorio que posee el título de ser el único desierto de Europa. Su singularidad no solo se da por su paisaje árido, sino por las condiciones climáticas extremas que lo definen. Con precipitaciones escasas y temperaturas elevadas durante gran parte del año, este espacio presenta un ecosistema más propio del norte de África que del continente europeo.

El Desierto de Tabernas tiene un origen que se remonta millones de años atrás, cuando gran parte del territorio actual de la provincia de Almería estaba cubierto por el mar. Con el paso del tiempo la zona empezó a presentar muy pocas precipitaciones, lo que favoreció la formación de un auténtico desierto.

A lo largo de la historia, este espacio ha estado marcado por su dureza, las altas temperaturas, la escasez de agua y la baja fertilidad del suelo, que dificultaron el asentamiento humano, por lo que nunca se desarrollaron grandes núcleos de población.

Durante siglos, fue un territorio de paso, utilizado ocasionalmente por pastores o viajeros, pero sin una ocupación estable.

Este relativo abandono permitió que el paisaje se conservara casi intacto, manteniendo su aspecto salvaje y natural hasta la actualidad. Precisamente esa falta de transformación humana fue clave para su protagonismo.

Con sus 280 kilómetros cuadrados de extensión, el Desierto de Tabernas ha condicionado históricamente la vida de los municipios de su alrededor: Tabernas, Gérgal, Alboloduy, Santa Cruz y Gádor.

Las dificultades ambientales han limitado durante siglos el desarrollo agrícola y el crecimiento de la población. Esto ha obligado a sus habitantes a adaptarse a un medio difícil, basado en actividades tradicionales como la ganadería o pequeños cultivos de subsistencia, además de provocar en muchos casos emigración hacia zonas con mejores condiciones.

Sin embargo, a partir del siglo XX, especialmente con la llegada del cine, estos pueblos experimentaron un cambio importante. La industria cinematográfica generó empleo en la provincia como extras,para el montaje de decorados… por lo que aumentó la visibilidad internacional, y con el tiempo el turismo ha tomado el relevo como motor económico.

El desierto que se convirtió en el Hollywood europeo

El papel del Desierto de Tabernas en la historia del cine no puede entenderse sin la figura de Sergio Leone. El director italiano descubrió estas tierras mientras buscaba localizaciones y quedó fascinado por su parecido a los desiertos del oeste americano.

Cuando decidió rodar Por un puñado de dólares, encontró en Tabernas el lugar perfecto. Un entorno con características similares a los desiertos de Estados Unidos, pero con las ventajas logísticas y económicas de rodar en Europa.

De esta elección nació el fenómeno del spaghetti western, un género que revolucionó el cine del oeste y dio lugar a más de 300 películas.

Entre ellas destaca la llamada "trilogía del dólar" (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El Bueno, el feo y el malo), que consolidó la fama internacional del desierto y lo convirtió en el "Lejano Oeste Europeo".

Sin embargo, la trayectoria cinematográfica del desierto no se limita únicamente al fenómeno western. A lo largo de las décadas, grandes figuras como Harrison Ford, Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger o Sophia Loren han trabajado en este paraje natural.

Películas de gran relevancia como Lawrence de Arabia, Cleopatra o Indiana Jones y la última cruzada aprovecharon esta zona para recrear distintos escenarios históricos y geográficos.

Un escenario de cine y de series

El desierto también ha despertado el interés de numerosas producciones televisivas. A nivel internacional, ha servido como escenario para series de gran éxito como Juego de Tronos (en su sexta temporada), The Crown o Las aventuras del joven Indiana Jones.

En el ámbito nacional, también ha sido elegido para rodajes de series populares como La Casa de Papel, Sky Rojo, Mar de Plástico e incluso La que se avecina, que utilizó este entorno para la grabación de su episodio especial número 200.