Pablo López no se pierde la salida del Cautivo: uno de los momentos más especiales del Lunes Santo en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La salida de Nuestro Padre Jesús Cautivo congregó a miles de personas en el barrio de la Trinidad durante el Lunes Santo en Málaga. El cantante malagueño Pablo López estuvo presente, compartiendo la emoción con los fieles que acompañan cada año al 'Señor de Málaga'. Entre los asistentes también se encontraban la cantante María del Monte y la consejera Carolina España, así como otras figuras conocidas como Pablo Alborán y Diana Navarro. La procesión del Cautivo es uno de los momentos más esperados del Lunes Santo, caracterizado por el recogimiento y la devoción popular.

La salida de Nuestro Padre Jesús Cautivo volvió a congregar este Lunes Santo a miles de personas en el barrio de la Trinidad. Entre ellas, varios rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa malagueña.

El cantante malagueño Pablo López ha disfrutado de la salida del Cautivo, compartiendo la emoción con los fieles que cada año se concentran para acompañar al conocido como 'El Señor de Málaga'.

También se encontraban la cantante María del Monte y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, quienes siguieron de cerca la salida procesional en uno de los momentos más multitudinarios de la jornada.

Carolina España y María del Monte. Alba Rosado

También han sido vistos en distintas ocasiones otros rostros conocidos como el cantante Pablo Alborán, muy ligado a la Semana Santa malagueña, o la artista Diana Navarro, que en más de una ocasión ha mostrado su devoción por esta imagen.

La salida del Cautivo es uno de los instantes más esperados del Lunes Santo malagueño. Miles de devotos acompañan cada año al trono en un recorrido marcado por el silencio, la emoción y la profunda devoción popular que caracteriza a esta cofradía.