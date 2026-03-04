Ni Peñíscola, ni Cazorla: el castillo renacentista más bonito del sur de España se esconde en un pequeño pueblo blanco

Las claves nuevo Generado con IA El Castillo de Vélez-Blanco, en el norte de Almería, es una de las fortalezas renacentistas más impresionantes y desconocidas de España. Construido a comienzos del siglo XVI por Fadrique Álvarez de Toledo, destaca por su elegancia y su famoso patio interior de mármol, hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York. El pueblo de Vélez-Blanco conserva un rico patrimonio histórico, con la iglesia de Santiago, el convento de San Luis y la cercana Cueva de los Letreros, famosa por su arte rupestre. La Sierra de María-Los Vélez ofrece rutas de senderismo y observación de fauna, mientras que la gastronomía local incluye platos tradicionales como gurullos con conejo y embutidos artesanos.

España atesora un gran patrimonio histórico. Muchos de estos tesoros permanecen fuera del radar turístico, entre colinas y pueblos blancos. En el extremo norte de la provincia de Almería, se alza una de las fortalezas renacentistas más impresionantes de España, y una de las grandes desconocidas: el Castillo de Vélez-Blanco, un monumento que domina un pequeño pueblo blanco.

Esta construcción, levantada a comienzos del siglo XVI por orden de Fadrique Álvarez de Toledo, primer marqués de los Vélez, no solo simboliza el poder de la nobleza tras la conquista cristiana del antiguo reino nazarí, sino que se ha convertido en uno de los castillos más singulares del sur de España.

El Castillo de Vélez-Blanco destaca no solo por su carácter defensivo, sino también por su elegancia renacentista. Su elemento más famoso, el patio interior de mármol blanco de Macael, fue vendido a principios del siglo XX y trasladado al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde sigue siendo una de las piezas más admiradas de la colección europea.

A pesar de esta pérdida, el castillo ha sido restaurado y hoy puede recorrerse durante todo el año, permitiendo a los visitantes descubrir sus murallas, torreones y estancias. Desde lo alto, es fácil comprender la importancia estratégica del enclave, que durante siglos controló el paso entre Andalucía y el Levante.

Pero Vélez-Blanco no se limita a su castillo. El casco histórico del pueblo conserva un rico patrimonio. La iglesia de Santiago, construida sobre una antigua mezquita, combina elementos góticos y renacentistas, mientras que el convento de San Luis es uno de los conjuntos conventuales más importantes de la provincia.

A pocos kilómetros, la Cueva de los Letreros, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva pinturas rupestres prehistóricas, incluida la emblemática figura del Indalo, símbolo de Almería.

La Sierra de María-Los Vélez, que rodea el municipio, es un paraíso para el senderismo y la observación de la fauna. Sus más de 22.000 hectáreas de bosque mediterráneo acogen cabras montesas, águilas reales y jabalíes, entre otras especies.

Las rutas señalizadas permiten adentrarse en paisajes de pinos y formaciones rocosas, descubriendo miradores naturales que complementan la visita cultural con una experiencia en plena naturaleza.

La gastronomía del pueblo es otro de sus grandes atractivos. Entre los platos más representativos destacan los gurullos con conejo, una pasta artesanal típica del interior de Almería; las migas, elaboradas con harina de sémola y acompañadas de carne o verduras; el ajo colorao, con patata, pimiento seco y bacalao; y los embutidos artesanos, como morcillas y longanizas.