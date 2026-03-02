El mercadillo de antigüedades de Málaga perfecto para encontrar tesoros vintage: "Hay piezas únicas"

Las claves nuevo Generado con IA El mercadillo de antigüedades de Fuengirola es uno de los más grandes de Málaga, con más de 300 puestos y piezas únicas. Se celebra todos los sábados en el Recinto Ferial de Fuengirola, de 9:00 a 14:00 horas, y ofrece desde ropa y accesorios hasta muebles y objetos de colección. El mercado es muy popular y cuenta con aparcamiento gratuito cercano; se recomienda llegar temprano y llevar efectivo. Fuengirola ofrece también una variada oferta gastronómica con restaurantes y chiringuitos reconocidos, ideales para disfrutar tras visitar el mercadillo.

Durante el invierno, los mercadillos se convierten en una de las opciones favoritas. Estos lugares en los que se pueden encontrar todo tipo de productos son un reclamo durante el fin de semana.

Hay mercadillos para todos los gustos. En algunos los principales protagonistas son las antigüedades y la ropa vintage a buen precio. En Málaga hay varios rastros de este tipo, tanto en la capital como en la provincia.

En estos mercados en los que se pueden encontrar toda clase de objetos que pueden llegar a ser verdaderos tesoros y piezas únicas. En la Costa del Sol, en la localidad de Fuengirola, se encuentra uno de los rastros más famosos de Málaga, y uno de los más extensos con más de 300 puestos.

Este gran mercadillo se celebra en el Recinto Ferial de Fuengirola todos los sábados, y es un rastro donde se puede encontrar todo tipo de objetos y antigüedades. Ubicado en un espacio amplio y bien organizado, permite a los visitantes moverse con facilidad entre los puestos.

El mercadillo está abierto desde las 9:00 a las 14:00 horas cada sábado. La oferta de productos es muy variada: desde ropa, calzado y accesorios, tanto nuevos como de segunda mano, hasta artesanías y productos típicos de la zona, como cerámica y bisutería.

Además, es común encontrar antigüedades, muebles y objetos de colección que atraen a quienes buscan algo único. También hay opciones de artículos para el hogar, textiles y decoración.

El mercado suele estar muy concurrido, ya que es un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes. Es recomendable llegar temprano y llevar efectivo, ya que muchos vendedores no aceptan tarjeta.

Está muy cerca del casco urbano de la ciudad, por lo que es fácil llegar caminando, y para los que vengan de fuera, también hay un aparcamiento gratuito junto al rastro que suele llenarse en las horas más concurridas.

Además de este mercadillo de los sábados, los martes se organiza otro en el mismo recinto, aunque este último suele estar más enfocado en alimentación y productos nuevos.

Fuengirola cuenta con otro mercadillo los domingos, situado en la calle Méndez Nuñez. Permanece abierto desde las 09.00 horas hasta las 14.00 horas y también está enfocado en productos de todo tipo.

Sitios para comer

Tras una intensa mañana de compras, Fuengirola ofrece una amplia oferta gastronómica. En el paseo marítimo Rey de España hay numerosos chiringuitos con mucha historia.

Destaca Los Marinos José, frente a la playa de Carvajal, una "auténtica institución" en la Costa del Sol si nos referimos a la cocina marinera y a productos de contrastada calidad, como destaca la Guía Michelin.

Otro de los restaurantes reconocidos por Michelin en el paseo marítimo es el Chiringuito Oasis, "un rincón de calma a pie de mar para disfrutar de los mejores sabores del Mediterráneo".

Ya en pleno centro, la Guía Repsol recomienda un restaurante con historia. Es Casa Colón. El chef Diego Gallegos (Sollo) destaca el buen producto de los platos y la cercanía del trato de este gastrobar, asentado en la plaza de Chinorros.

Para tomar una copa, Gallegos apuesta en la Guía Repsol por un local de más de diez años de historia: Speakeasy Jazz Club & Cocktails. "Sirve algunos de los mejores cócteles de Fuengirola", asegura.