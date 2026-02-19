Rafael Urquizar, el diseñador malagueño que desfilará en la Semana de la Moda de París: "Es mi sueño desde pequeño"

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Urquizar, diseñador malagueño con más de 40 años de trayectoria, desfilará por primera vez en la Semana de la Moda de París en marzo de 2026. Presentará su colección VERTIGE (Otoño–Invierno 2026/27) en un pase exclusivo en el Hôtel Le Marois, mostrando 30 diseños que reflejan construcción, precisión y elegancia internacional. La colección destaca por la suspensión, profundidad y precisión couture, fusionando siluetas flotantes, texturas densas y acabados artesanales inspirados en la alta costura de los años cincuenta. Urquizar agradece el apoyo institucional y colaborativo de Málaga de Moda, el Ayuntamiento de Málaga y la Antonio Eloy Escuela Profesional para la coordinación de maquillaje y peinado.

El diseñador malagueño Rafael Urquizar, con una trayectoria profesional de más de cuatro décadas, se formó en la ESMOD International Fashion Group de París y actualmente dirige dos centros de alta costura y novias en Málaga y Sevilla. Este 2026, cumplirá uno de sus sueños "desde que era pequeño": desfilar en la Semana de la Moda de París.

Urquizar ha anunciado su participación en la Semana de la Moda de París con la presentación de su nueva colección VERTIGE (Otoño–Invierno 2026/27). El desfile tendrá lugar el sábado 7 de marzo, a las 14:00 horas, en un pase exclusivo en el Hôtel Le Marois (París).

Para esta cita en París, la intención del diseñador es presentar 30 diseños, concebidos como una propuesta completa que refuerza el lenguaje del atelier: "construcción, precisión y una elegancia depurada llevada al terreno internacional".

Formado en la prestigiosa escuela ESMOD International Fashion Group (París), Urquizar regresa a la capital gala tras cuatro décadas de trayectoria, en un momento que define como especialmente significativo.

"Después de 40 años he pasado por distintas etapas: primero en Málaga, luego en Madrid y ahora una etapa que soñaba, que es desfilar en París. Hace unos años, una periodista malagueña me dijo que tenía un estilo muy parisino, y qué mayor orgullo para un malagueño que llevar el nombre de Málaga a París", afirma el diseñador.

Presentación del desfile, en el Ayuntamiento de Málaga.

Urquizar subraya también la dimensión emocional del proyecto: "Era un sueño desde que era pequeño. Yo creo que todo diseñador alguna vez ha soñado con presentar en París. Presentar nuestra colección Otoño-Invierno 2026/27 dentro de la Semana de la Moda me llena de nervios, ilusión y vértigo. Espero que me acompañéis virtualmente por redes sociales, fotos y vídeos", añade.

En ese proceso, la invitación llega alineada con un momento de cambio interno en la firma, según cuenta. "Es la forma en la que la vida te devuelve el esfuerzo de toda una vida. Me formé en una escuela de París y volver allí, después de 40 años de oficio, es un honor y una responsabilidad. Tengo mucho vértigo porque es algo nuevo, pero también me hace mucha ilusión", explica el diseñador.

La colección VERTIGE de Rafael Urquizar articula su universo en tres ejes: la suspensión, con siluetas en flotación contenida y volúmenes que tensan el equilibrio; la profundidad, a través de materias densas y texturas que fragmentan la luz en paisajes de sombra y fulgor; y la precisión couture, donde la estructura —cinturas marcadas, cortes nítidos y acabados artesanales— actúa como ancla y dialoga con la alta costura de los años cincuenta desde la disciplina contemporánea.

Además, aunque en esta edición no participará con desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Rafael Urquizar presentará su propuesta a través de un fashion film, que se estrenará el próximo 17 de marzo.

Esta pieza audiovisual funcionará como una ventana al universo creativo de la firma en la temporada y como reflejo del "gran hito internacional" que supone su presentación en París.

Urquizar ha querido agradecer el respaldo recibido por las instituciones: Málaga de Moda y el Ayuntamiento de Málaga. El desfile contará además con la colaboración de Antonio Eloy Escuela Profesional, responsable de la coordinación de maquillaje y peinado, Instituto IDEM y de Cava La Vie en Rose como firma colaboradora.