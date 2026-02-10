La impresionante iglesia de un pueblo medieval de Granada: "Es una inesperada réplica del Panteón de Roma"

Las claves nuevo Generado con IA Montefrío, en Granada, destaca por su emplazamiento medieval y su conjunto monumental, incluyendo una fortaleza de origen árabe. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Montefrío es considerada una inesperada réplica del Panteón de Roma por su planta circular y gran cúpula. Este templo neoclásico, construido entre 1786 y 1802, rompe con la arquitectura tradicional local y está declarado Bien de Interés Cultural. La iglesia alberga la imagen de la Virgen de los Remedios y un púlpito de jaspe rosado del siglo XVIII, trasladado desde la Iglesia de la Villa.

España está repleta de pueblos medievales, auténticos tesoros donde el paisaje, la historia y la arquitectura conviven en equilibrio. Muchos de estos enclaves se han convertido en reclamos internacionales, y la revista National Geographic se ha propuesto ponerlos en valor destacando algunos de los más singulares del país. Entre ellos sobresale un municipio granadino que no deja indiferente.

Se trata de Montefrío, situado en el noroeste de la provincia de Granada, un pueblo de origen medieval que llama la atención por su espectacular emplazamiento, su caserío blanco y un conjunto monumental de gran riqueza. La revista de viajes destaca especialmente su fortaleza de origen árabe y las iglesias que dominan el paisaje desde distintos puntos del municipio.

Uno de los edificios más emblemáticos es la Iglesia de la Villa, levantada en el siglo XVI sobre un imponente peñón rocoso. El templo se integra en un entorno marcado por los restos del antiguo castillo musulmán que corona el cerro, conformando una de las estampas más reconocibles del pueblo.

Sin embargo, el monumento que más sorprende a quienes visitan Montefrío es la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, definida por National Geographic como una “inesperada réplica del Panteón de Roma”.

Este templo, declarado Bien de Interés Cultural, destaca entre los tejados por su planta circular perfecta y una monumental cúpula de 30 metros de diámetro, dimensiones poco habituales para un municipio de este tamaño.

Su diseño, de marcado estilo neoclásico, rompe con la arquitectura tradicional del entorno y refleja la influencia de modelos clásicos importados, algo que refuerza su carácter singular en plena sierra granadina. La iglesia fue construida con piedra de sillería procedente de las canteras locales de San Cristóbal y está considerada una de las obras más representativas de la Ilustración española.

El origen de este templo se remonta a los problemas estructurales que comenzó a sufrir la Iglesia de la Villa, dañada por filtraciones de agua, el terremoto de 1540 y la caída de un rayo en 1766. A ello se sumaba el esfuerzo que suponía para los vecinos ascender hasta lo alto del cerro para asistir a misa, lo que llevó a plantear la construcción de una nueva parroquia en el centro del pueblo.

Las obras se desarrollaron entre 1786 y 1802, en pleno reinado de Carlos III, siguiendo los planos del arquitecto gallego Domingo Lois de Monteagudo, discípulo de Ventura Rodríguez. Aunque Lois falleció antes de que comenzaran los trabajos, el proyecto fue ejecutado por el arquitecto Francisco Aguado y el aparejador Francisco Quintillán, sobrino del autor original.

En el interior del templo se venera la imagen de la Virgen de los Remedios, una talla que sostiene al Niño en el brazo derecho, una disposición poco común. También destaca el púlpito de jaspe rosado y veteado, una pieza del siglo XVIII procedente de la Iglesia de la Villa.