El pequeño pueblo de Málaga que busca nuevos vecinos: regala un cheque bebé de 500 euros durante 3 años

La despoblación se ha convertido en uno de los grandes desafíos de los pequeños municipios del interior, donde la baja natalidad y la falta de oportunidades amenazan la continuidad de servicios básicos y el relevo generacional. Frente a este escenario, algunos ayuntamientos apuestan por medidas directas para atraer y retener población joven.

Benalauría, un pequeño municipio de la Serranía de Ronda con menos de 500 habitantes, ha puesto en marcha una medida para atraer nuevos vecinos: un cheque bebé durante tres años para las familias con hijos pequeños que estén empadronados en el pueblo.

Pueden beneficiarse de esta ayuda los matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales empadronadas y residentes en Benalauría desde al menos un año antes del nacimiento o la adopción, siempre que el menor también esté empadronado en el municipio.

La ayuda consiste en una prestación económica de 500 euros al año durante tres años, contados desde el nacimiento o la adopción de un hijo o hija. El importe debe destinarse a sufragar gastos relacionados con la alimentación, la higiene y otras necesidades básicas del menor, siempre que las compras se realicen en comercios del propio municipio, favoreciendo así la economía local.

Se han entregado cheques bebé a cinco familias con hijos pequeños, una iniciativa que el Ayuntamiento impulsa por segundo año consecutivo y que está teniendo una buena acogida entre los vecinos.

Esta medida está recogida en una ordenanza municipal reguladora de las bases y la convocatoria para la concesión de ayudas a la natalidad. La finalidad que se persigue con esta medida es incentivar a las familias de la localidad "para frenar el descenso de población que se viene produciendo en los últimos años en los núcleos rurales y agrícolas debido fundamentalmente a la escasa natalidad".

Desde el Ayuntamiento de Benalauría destacan que el cheque bebé supone un "apoyo inmediato" para las parejas jóvenes censadas en el municipio que deciden tener hijos, al tiempo que contribuye a dinamizar los pequeños comercios locales, un pilar fundamental en la vida económica del pueblo.

Con este tipo de iniciativas, el Consistorio persigue incentivar el aumento de la natalidad, promover la llegada y el asentamiento de nuevas familias con hijos además de garantizar la continuidad del colegio.