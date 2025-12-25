Manuel Corpas, investigador: "La longevidad no será con una pastilla milagro, sino con decisiones personales"

La eterna juventud. La inmortalidad. Es, de momento y no se esperan cambios, ciencia ficción. Pero sí es cierto que la tendencia es a vivir cada vez más años, de forma que en las próximas décadas pueda ser relativamente habitual pasar de los 100 años.

"Estoy seguro de que vamos a vivir más de 100 años, pero hay que ver cómo se regula para que exista equidad". Lo decía el prestigioso investigador malagueño afincado en Reino Unido Manuel Corpas en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga publicada este pasado mes de agosto.

Corpas es profesor en la Universidad de Westminster en Londres, académico del Instituto Alan Turing y creador de la empresa Cambridge Precision Medicine. Ha venido unos días a Málaga a ver a la familia —es natural de Fuengirola— y a dar una conferencia junto al también investigador experto en genómica Heinner Guio.

El título de la ponencia compartida, realizada en el ámbito cultural de El Corte Inglés de Málaga, fue 'Medicina de Futuro: longevidad, genes e IA' y no dejó a nadie indiferente.

Un momento de la conferencia moderada por el profesor Enrique Viguera de la UMA.

Ambos hablaron, además, de forma totalmente clara. "La longevidad del futuro no será una pastilla milagro sino una ingeniería de decisiones pequeñas, personalizadas y sostenidas en el tiempo", señaló Corpas.

En este sentido, precisó que "envejecer no es cumplir años sino perder opciones metabólicas o cognitivas y no todas las personas las perdemos al mismo tiempo".

El doctor Corpas recordó que "el genoma es el código fuente, pero no dicta nuestro destino sino que da probabilidades".

En la misma línea estuvo el doctor peruano Guio. "El 80% de la longevidad depende de cómo vivimos. La genética, nuestro ADN, solo es el 20%", explicó.

Frente a los que se creen que los genes marcan nuestro futuro, el doctor Guio puso evidencias de que esto no es así. De hecho, habló de estudios de personas gemelas idénticas que han tenido vidas distintas en función de lo que han hecho a lo largo de sus trayectorias.

"El 80% de la longevidad depende de cómo vivimos. La genética, nuestro ADN, solo es el 20%" Dr. Heinner Guio, experto en Genética y Genómica

"No todo es ADN. Es el 20 o 25% de lo que somos. Hay efectos ambientales", insiste este experto, que recomendó a todos, para intentar ser más longevos, "tener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio y calidad de vida desde que se es joven porque si esto se hace solo a partir de los 65 años ya solo se pueden poner medicamentos".

Guio destacó que es cierto que hay una edad cronológica -la que dice el DNI desde que naciste- y una biológica, de forma que hay personas con 40 años que tienen órganos que parece que tienen 60 años y al revés. Eso se puede medir con biomarcadores.

El investigador peruano también habló de las causas del estrés, que es uno de los principales generadores de problemas y que acorta la vida. "Muchas personas de 50 años empiezan a olvidar cosas y creen que tienen Alzheimer cuando es por estrés", resalta.