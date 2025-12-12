Inma Puig, expsicóloga del FC Barcelona y de Iniesta: "El pasado ha sido de los fuertes y el futuro va a ser de los sensibles"

Defendió la necesidad de una revolución emocional y planteó que el futuro pertenecerá a los sensibles, en contraste con un pasado dominado por los fuertes.

Puig afirmó que, una vez cubiertas las necesidades básicas, las personas prefieren sentirse queridas antes que recibir un pago.

Durante su intervención en un foro empresarial en Málaga, Puig destacó la importancia de escuchar, poner límites y reconocer el trabajo de los demás.

Inma Puig, psicóloga clínica y expsicóloga del FC Barcelona, es reconocida por ayudar a Andrés Iniesta a superar una depresión.

Inma Puig es una referencia nacional en el campo de la psicología clínica. Colaboró con Esade, con el restaurante El Celler de Can Roca o con muchas grandes empresas.

Pero es más conocida, las cosas del fútbol, por haber sido la psicóloga del FC Barcelona durante 15 años, entre 2003 y 2018, y por haber sacado a Andrés Iniesta de una depresión, como el mismo jugador ha reconocido en múltiples ocasiones.

Puig ha escrito varios libros e imparte habitualmente conferencias. Recientemente estuvo en un foro empresarial en Málaga llamado Andalucía Management, al que acudieron más de 600 empresarios y directivos de la comunidad andaluza.

Habla en un tono pausado, lanzando mensajes claros y penetrantes. Puig subrayó que "una persona deteriorada jamás va a rendir todo lo que puede" y reclamó cuidar a las personas con tres aspectos importantes.

El primero es "escuchar" a los demás. "Hay pocas cosas que nos gusten más que nos escuchen, porque quiere decir que le importas a alguien. Necesitamos dos años de nuestra vida para aprender a hablar y el resto de nuestra vida para aprender a escuchar y no lo hacemos bien. Hay muchos cursos para aprender a hablar en público y pocos para aprender a escuchar", destacó.

En este sentido, Puig recalcó que "es más importante saber escuchar que hablar tanto en el trabajo como en la vida". También se evitan innecesarias meteduras de pata.

El segundo aspecto es "poner límites" y el tercero es el "reconocimiento". "Todos necesitamos el reconocimiento como el aire que respiramos. Somos adictos al reconocimiento, pero somos rancios y tacaños con el reconocimiento", indicó. Nos cuesta, en general, alabar el trabajo o la forma de ser de los demás.

Un momento de la intervención de Inma Puig ante empresarios andaluces.

Puig dijo que "una vez cubiertas las necesidades básicas, el ser humano prefiere ser querido que pagado" y señaló que ahora, afortunadamente, hay un cambio de paradigma en el que el ser humano sea capaz de abrirse a los demás y no encerrarse en una coraza.

"Antes nadie exponía sus emociones y se acababa somatizando todo tipo de problemas", señaló esta experta psicóloga clínica.

Puig defendió ser "practicantes activos de la sostenibilidad emocional" porque "si no hacemos la revolución emocional, todas las revoluciones que hemos hecho hasta ahora no van a tener sentido. El pasado ha sido de los fuertes y el futuro va a ser de los sensibles", auguró.