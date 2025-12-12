Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, festivales y actividades para toda la familia

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá numerosos mercadillos, además de las luces navideñas y actividades para los más pequeños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 12, 13 y 14 de diciembre.

-Alumbrado navideño en Málaga. El espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el encendido permanecerá activo, aunque sin música. Los pases diarios son a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

-Videomapping de Navidad en la Catedral de Málaga. Cuenta con la proyección arquitectónica El pescador de sueños, un homenaje a los cenacheros con una duración de entre ocho y nueve minutos. Se podrá ver todos los días a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre).

-Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel. Se celebrará del 10 al 13 de diciembre. El programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente.

-Parque navideño en Teatinos. Hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que incluye actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida.

-Programación cultural en Málaga durante la Navidad. La música, el teatro, las exposiciones y talleres dirigidos a toda la familia componen la programación cultural de Navidad. Los distintos espacios de la ciudad acogen actividades especiales para todos los públicos durante estas fechas. Aquí encontrarás todas las actividades.

-Parque de Navidad en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Cuenta con la casa de Papá Noel, un Árbol Mágico y una pista de hielo exterior considerada la más amplia de Andalucía. Se celebrará desde este viernes, con horario de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas y fines de semana y festivos desde las 12:00 horas.

-Belén Municipal en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. Abierto hasta el 6 de enero. Se trata de un Belén clásico que recrea escenas de la Natividad de Jesús con más de 400 figuras y detalles referentes a Málaga, sobre una superficie de 150 metros cuadrados. Se puede visitar todos los días en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

-Belén de la Diputación de Málaga. La sede en calle Pacífico inaugura la Navidad con su Belén, compuesto por 1.900 figuras de barro y más de 20.000 miniaturas. Visitas de 10:00 a 21:00 h; 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h; cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

-Mercadillo navideño de Muelle Uno. Se organiza en casetas de madera con puestos de moda, artesanía, decoración navideña, juguetes, regalos y productos gourmet, y también incluye gastronomía y opciones de ocio en un entorno con ambiente festivo. El mercado está abierto al público todos los días de 10:00 a 22:00 horas.

-Espectáculo de Navidad en el Jardín Botánico‑Histórico La Concepción de Málaga. Cuenta con un recorrido nocturno de luz, sonido y fantasía inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Puede visitarse hasta el 6 de enero de 2026, con pases desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Bazar Solidario de Navidad de Cáritas. El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella acogerá del 11 al 14 de diciembre, en horario de 12:00 a 21:00 horas, una nueva edición del Bazar Solidario de Navidad de Cáritas, que contará con un centenar de puestos, una amplia zona de restauración con siete establecimientos y un programa de actividades paralelo que incluye talleres infantiles, presentaciones de libros, conciertos y, como novedad, una pista de patinaje sobre hielo.

-Mercado Navideño de Mijas. Cuenta con casetas de artesanía, gastronomía y puestos solidarios, ofreciendo productos locales, decoración navideña y regalos típicos. Se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero, de 11:00 a 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Mijas Pueblo.

-Navidad en Marbella. Belenes, zambombas, mercadillos, pasacalles y las esperadas cabalgatas de los Reyes Magos inundarán de ilusión durante más de un mes las calles de todo el municipio.