Guía de planes para el fin de semana en Málaga: degustaciones gastronómicas en los pueblos

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, además de exposiciones y actividades para niños en los primeros días de noviembre. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

-Halloween en Málaga capital. Aquí puedes consultar las actividades que se realizarán en cada distrito este 31 de octubre.

-Halloween en los grandes municipios de la provincia. Aquí puedes consultar toda la programación prevista.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

–Festival de Poesía Irreconciliables. El Festival de Poesía Irreconciliables celebra su decimocuarta edición regresando a sus raíces: el homenaje a Francisco Cumpián (Antequera, 1951 – Málaga, 2025), poeta e impresor cuya figura fue esencial en la creación y el espíritu del certamen. Del 29 al 31 de octubre, distintos espacios de Málaga acogerán lecturas, encuentros y actividades que reunirán a algunas de las voces más destacadas y singulares de la poesía contemporánea.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

–Programación de octubre del MVA y la Biblioteca Cánovas del Castillo. El viernes 31 de octubre, habrá dos propuestas: un taller infantil de tarjetas pop up en la Biblioteca Cánovas, a las 17.00 horas, y la representación teatral Podrías ser tú en el MVA, una obra de Enraona Teatre e ITA Salud Mental, dirigida por Nacho Fortes, que aborda la salud mental, el acoso y los abusos a través de una historia real y conmovedora.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

–Fiesta de la Castaña de Pujerra. Los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, Pujerra celebrará la vigésimo segunda edición de su tradicional Fiesta de la Castaña, declarada de Singularidad Turística Provincial. El evento ofrecerá un completo programa de actividades para todos los públicos, con la castaña como gran protagonista y símbolo del Valle del Genal.

–Ruta de la Tapa de Cine de Benalmádena. La ciudad de Benalmádena acogerá la novena edición de la ‘Ruta de la Tapa de Cine’, una cita gastronómica que se desarrollará del 31 de octubre al 8 de noviembre. Más de 30 establecimientos locales participarán en esta iniciativa, ofreciendo sus tapas de autor por tres euros con bebida, en un recorrido culinario que combina creatividad, sabor y cine.