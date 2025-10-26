Mirela (45 años) dejó Rumanía para vivir en un pequeño pueblo de Granada: “Ahora me gano la vida como agricultora”

El interés por vivir en alguno de los pequeños pueblos de Andalucía cada vez es mayor. Es el caso de Mirela Timofte, una mujer rumana de 45 años que dejó su país natal en busca de un futuro mejor y hoy es agricultora en Castel de Ferro, una localidad costera de Granada perteneciente al municipio de Gualchos.

Su historia, marcada por el esfuerzo, la familia y el amor por la tierra, que refleja cómo la llegada de nuevos pobladores ha contribuido al crecimiento y la vitalidad de esta zona agrícola del sur de España, ha sido protagonista en el programa Los Repobladores de Canal Sur.

Mirela Timofte llegó desde Tulcea, en el delta del Danubio (Rumanía), hasta Castel de Ferro, una pequeña localidad costera de Granada, hace 20 años “buscando una vida mejor”.

“En Rumanía ganaba 200 euros en un trabajo normal al mes y, en cambio, aquí llegué y trabajando en el campo ganaba ese dinero en una semana como empleada”, asegura Timofte.

Por lo que para esta familia empezó como una estancia temporal para ganar algo de dinero se convirtió, con los años, en un nuevo comienzo. Actualmente, tanto ella como su marido son agricultores y gestionan sus propios cultivos en familia.

En Castel de Ferro han creado su hogar y han visto crecer a su hija, nacida ya en Andalucía, que tiene 12 años. Eso sí, pese a estar cumpliendo un sueño viviendo en el sur de España, están lejos de sus familias porque ellos viven en Rumanía.