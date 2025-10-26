Action aterriza en la Costa del Sol: abrirá sus puertas en el Parque Comercial Málaga Nostrum

Málaga se prepara para la apertura de la tienda de una nueva multinacional en la capital. En esta ocasión se trata de Action y su llegada está a la vuelta de la esquina. La empresa holandesa abrirá sus puertas finalmente en el Parque Empresarial Málaga Nostrum de la capital.

La multinacional de los Países Bajos, que se fundó en 1993, se instalará en el local en el que hasta ahora estaba Juguetilandia, según ha informado Retailer Málaga a través de sus redes sociales.

Hasta ahora no ha trascendido más información. Por lo que, de momento se desconoce la fecha de apertura de la tienda.

MALAGA NOSTRUM ocupando el local dejado por Juguetilandia — retailerMálaga (@RetailerMalaga) October 24, 2025

Cabe señalar que Action nació en 1993 como una pequeña tienda en Países Bajos. Actualmente tiene más de 3.000 tiendas en 13 países diferentes, donde trabajan más de 65.000 personas de más de 130 nacionalidades.

En el caso de España, a día de hoy, tienen alrededor de 70 tiendas, ninguna de ellas en Málaga, por lo que este sería su primer establecimiento en la provincia.

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa. Dos tercios de sus más de 6.000 productos de su gama cuestan menos de 2 euros y cada semana incorporan 150 productos nuevos.

En sus tiendas hay todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades.

Se toman muy en serio la "responsabilidad" de mantener sus precios bajos y permitir que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, quieren demostrar cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠.

Además, ellos mismos destacan en su página web que en muchos países europeos, sus clientes los han nombrado minoristas del año en varias categorías⁠.

Obras en Mare Nostrum

Al mismo tiempo que Action prepara su llegada a Mare Nostrum, también lo hacen los trabajos para seguir modernizando el parque comercial. Las instalaciones de los cines se cerraron hace meses. Una vez derruido el edificio, se levantará un nuevo inmueble destinado a una gran superficie minorista y aparcamiento con planta sótano, baja y primera. Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.