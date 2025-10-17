Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, ferias y música

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 17, 18 y 19 de octubre.

-45ª Carrera Urbana Ciudad de Málaga. El domingo 19 de octubre, la Ciudad de Málaga acoge la 45ª edición de su Carrera Urbana. La inscripción es gratuita hasta un día antes del evento, con salida y meta en la avenida de Andalucía. Habrá dos modalidades: la mini carrera de 4,3 km, sin límite de edad, con salida a las 9:55 h, y la carrera urbana de 10 km, para nacidos en 2009 o anteriores, con salida a las 9:30 h.

-V quinta edición de la Pasarela ‘Fashion Day de Echeverría del Palo’. El viernes 17 de octubre, de 18:00 a 21:00 h, la avenida Pío Baroja acoge la pasarela que muestra las últimas tendencias de moda de los comercios asociados de la zona Este de la ciudad. Esta iniciativa, que comenzó en 2021 como experiencia piloto, busca promover el comercio de proximidad y consolidarse como un referente de la moda local.

-Clausura del 31 Festival de Cine Francés de Málaga. El certamen retoma su concepto de música y cine abierto al público en colaboración con el centro cultural La Térmica de la Diputación de Málaga, que acogerá la Fiesta de Clausura este viernes 17 de octubre a partir de las 20.00 horas.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Poderío Market en Málaga. Los días 18 y 19 de octubre, el Hotel Molina Lario, en pleno centro de Málaga, acoge Poderío Market, un evento que reúne a más de 25 marcas de moda, complementos, decoración y artesanía. El horario será el sábado de 11:30 a 21:30 h y el domingo de 11:30 a 19:00 h.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Bodaeventos Málaga, en Torremolinos. Los días 18 y 19 de octubre, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torremolinos, acoge Bodaeventos Málaga, la gran feria dedicada al sector nupcial y de eventos, donde se presentarán las últimas tendencias y servicios para bodas y celebraciones.