Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, ferias y música

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 17, 18 y 19 de octubre.
-45ª Carrera Urbana Ciudad de Málaga. El domingo 19 de octubre, la Ciudad de Málaga acoge la 45ª edición de su Carrera Urbana. La inscripción es gratuita hasta un día antes del evento, con salida y meta en la avenida de Andalucía. Habrá dos modalidades: la mini carrera de 4,3 km, sin límite de edad, con salida a las 9:55 h, y la carrera urbana de 10 km, para nacidos en 2009 o anteriores, con salida a las 9:30 h.
-V quinta edición de la Pasarela ‘Fashion Day de Echeverría del Palo’. El viernes 17 de octubre, de 18:00 a 21:00 h, la avenida Pío Baroja acoge la pasarela que muestra las últimas tendencias de moda de los comercios asociados de la zona Este de la ciudad. Esta iniciativa, que comenzó en 2021 como experiencia piloto, busca promover el comercio de proximidad y consolidarse como un referente de la moda local.
-Clausura del 31 Festival de Cine Francés de Málaga. El certamen retoma su concepto de música y cine abierto al público en colaboración con el centro cultural La Térmica de la Diputación de Málaga, que acogerá la Fiesta de Clausura este viernes 17 de octubre a partir de las 20.00 horas.
-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.
-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.
-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.
-Poderío Market en Málaga. Los días 18 y 19 de octubre, el Hotel Molina Lario, en pleno centro de Málaga, acoge Poderío Market, un evento que reúne a más de 25 marcas de moda, complementos, decoración y artesanía. El horario será el sábado de 11:30 a 21:30 h y el domingo de 11:30 a 19:00 h.
-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.
-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.
-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.
Planes en la provincia
-Bodaeventos Málaga, en Torremolinos. Los días 18 y 19 de octubre, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torremolinos, acoge Bodaeventos Málaga, la gran feria dedicada al sector nupcial y de eventos, donde se presentarán las últimas tendencias y servicios para bodas y celebraciones.
-Fiesta de la Cerveza 2025 en Alhaurín de la Torre. Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, el Recinto Ferial de Alhaurín de la Torre (Málaga) acoge la cuarta edición de la Fiesta de la Cerveza. El evento contará con una amplia oferta de cervezas artesanales nacionales e internacionales, puestos gastronómicos y música en vivo. La programación incluye actuaciones de grupos como Velacruz, Comando G, Papa’s Band, Zayas Cover Band, Los Lolipopers y Capitán Vinilo.
-Fiesta de la Cerveza en el Paseo Marítimo de Estepona. Del 17 al 19 de octubre, el Paseo Marítimo, a la altura del Mirador del Carmen, acoge una celebración inspirada en la tradicional fiesta bávara. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de gastronomía alemana con cerveza de importación, codillo, pretzels y salchichas, junto a música en directo en un ambiente festivo. El horario será el viernes de 18:00 a 00:00 h, el sábado de 12:00 a 00:00 h y el domingo de 12:00 a 18:00 h.
-Tradicional marcha solidaria contra el cáncer en Alhaurín de la Torre. El domingo 19 de octubre a las 10:00 h, Alhaurín de la Torre (Málaga) acoge la marcha solidaria organizada por la Asociación de Vecinos de Viñagrande con la colaboración del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Joaquín Villanova, la edil de Juventud Iraya Villalba y varios voluntarios. La iniciativa busca concienciar y recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.
-Ciclo 'Cine en Familia' en Benalmádena. Durante los fines de semana de octubre, el auditorio municipal de Benalmádena (Málaga) acoge el ciclo gratuito Cine en Familia, dirigido a todos los públicos. Las proyecciones se celebrarán los días 18, 19, 25 y 26 de octubre a las 17:00 h, con una selección de películas pensadas para el público infantil y familiar. Los primeros 500 asistentes a cada sesión recibirán un regalo de palomitas, fomentando un ambiente lúdico y acogedor para disfrutar en familia.
-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.
-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.
-Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2025. Del 14 al 20 de octubre, San Pedro Alcántara celebra su semana grande en honor a San Pedro de Alcántara, patrón de la localidad. El recinto ferial de La Caridad acoge las principales actividades.
-Fiestas en honor a Santa Teresa en La Cala. Del 15 al 19 de octubre, La Cala celebra las fiestas en honor a su patrona, Santa Teresa. El 15 de octubre se celebrará la misa con ofrenda floral y bendición a los niños nacidos este año, seguida de la procesión por las calles Marbella, Ronda, Torremolinos, Casares, Manilva, Torreón y el bulevar de La Cala, acompañada por la Banda Municipal. El 18 de octubre, a partir de las 20:00 h en el parque de Los Olivos, tendrá lugar la tradicional verbena con la orquesta A-Compás y el DJ Fabricio, con barra gestionada por la hermandad de Santa Teresa.
-X Jornadas sobre Bandolerismo en Andalucía en el Museo del Campo de Alameda. El 18 y 19 de octubre, el Museo del Campo de Alameda acoge las X Jornadas sobre Bandolerismo en Andalucía, un encuentro cultural y académico que reúne a expertos, investigadores y aficionados para analizar la historia, el mito y la influencia del bandolerismo en la comarca. La cita incluye conferencias, actividades de folclore, literatura, artesanía y gastronomía, rindiendo homenaje al bandolero José María ‘El Tempranillo’. El sábado 18 de octubre, a las 10:00 h, dará comienzo con la conferencia ‘Julián de Zugasti y el bandolerismo: entre la realidad, la política y la leyenda’, impartida por Fernando Durán, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz.
-XXIV Festival de Cine de Benalmádena. Del 18 al 25 de octubre, la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa acogen la XXIV edición del Festival de Cine de Benalmádena. El evento, impulsado por la Diputación de Málaga, contará con una programación diversa y la entrega de grandes premios, incluyendo reconocimientos a Macarena García y Nacho Vigalondo.
-Evento musical en Archidona. El 18 de octubre, el Paseo de la Victoria de Archidona se transforma en un escenario abierto para un evento dedicado a la música independiente, reuniendo a cientos de personas en torno a la pasión por la música como hilo conductor de la jornada.