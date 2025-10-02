Se buscan vecinos en este pequeño pueblo a menos de una hora de Málaga: hay empleo y casas desde 80.000 euros

El descenso de población es una problemática que afecta a numerosos municipios españoles, incluyendo al interior de la provincia de Málaga. Con el objetivo de afrontar este desafío, han surgido diferentes iniciativas para atraer a nuevos vecinos a los pequeños pueblos.

Es el caso de la plataforma ‘Vente a vivir a un pueblo’, que busca conectar a personas interesadas en trasladarse a un entorno rural con pueblos que demandan nuevos vecinos y actividades que impulsen su revitalización social y económica.

Esta plataforma se encarga de proporcionar recursos, orientación y apoyo, fomentando así el dinamismo económico y social en zonas que llevan años perdiendo habitantes. En la provincia de Málaga, son varias las localidades que han apostado por este proyecto.

Una de ellas es Villanueva de Tapia. Según se detalla en 'Vente a vivir a un pueblo' es "un enclave agradable, habitado desde época romana, junto a la Sierra del Pedroso que ofrece todo tipo de servicios en infraestructuras para poder desarrollar un proyecto de vida".

Esta localidad que destaca por su cercanía a las ciudades: se encuentra a menos de una hora de Málaga capital (60 km), a 35 km de Antequera y a 75 km de Granada.

Si buscas una localidad en la que el precio de la vivienda sea menor que el de las grandes ciudades de Málaga, en Villanueva de Tapia hay opciones de alquiler desde 400 euros, mientras que puedes comprar una casa desde 80.000 euros, según explican en la web.

Su población es reducida, con menos de 5.000 habitantes (actualmente 1.437 residentes). Para 'Vente a vivir a un pueblo', Villanueva de Tapia cuenta con todas las opciones de conectividad: dispone de 4G, banda ancha y fibra óptica.

Hay conexiones mediante autobús dentro del pueblo, estación de tren a 8 km (menos de 20 km), y está relativamente cerca de los aeropuertos de Granada (60 km) y Málaga (80 km).

Ayudas

El municipio ofrece ayudas y subvenciones tanto a emprendedores, familias, viviendas y personas empadronadas. Existen subvenciones dedicadas a la rehabilitación y a la mejora de eficiencia energética de viviendas, bonificaciones en tasas municipales para familias numerosas, y ayudas por nacimiento o adopción, entre otras.

Villanueva de Tapia dispone de oportunidades de trabajo relacionadas con el sector hotelero, empresas de construcción, fabricación de materiales para la construcción y actividades agrícolas de temporada, así como instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

El pueblo cuenta con centro de salud propio y tiene como referencia el hospital comarcal de Antequera, a 34 km.

Dentro de la localidad hay guardería y colegios, y el instituto se encuentra a menos de 20 km. El pueblo tiene campo de fútbol de césped artificial, pabellón polideportivo, piscinas públicas, pista de tenis, pádel, pista de calistenia y rocódromo.

También se ofrece una gama de servicios como banco, cajero, alimentación, restaurantes, centros sociales y culturales, biblioteca, farmacia, estanco, patrimonio histórico y cultural, piscina municipal, y "un destacado entorno natural".

Historia

La historia de Villanueva de Tapia está fuertemente unida a la iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Y no sólo porque se trata de uno de los mayores reclamos de Villanueva de Tapia, sino porque alberga uno de los archivos más importantes de la provincia. Aún se conservan documentos de empadronamiento, certificados de matrimonios y bautismo o censos desde 1626.

Esta iglesia se ubica en la plaza de España y se encuentra en muy buen estado de conservación. Su construcción se sitúa entre 1618 y 1624, pero a lo largo de los siglos ha experimentado numerosas remodelaciones.

En su interior se pueden ver obras de gran valor artístico, como una Inmaculada del siglo XVII y las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores, ambas del siglo XVIII.

Otro de los puntos más antiguos de Villanueva de Tapia es la Fuente de los Allalantes, que abastece a la localidad desde principios del siglo XVIII.