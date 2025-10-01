El espectacular castillo renacentista en Almería que enamoró a David Bisbal: "Imponente y desconocido"

David Bisbal es una de las figuras públicas más famosas de Almería y de Andalucía. Su tierra ha formado parte de su historia como cantante desde que comenzó su carrera hace más de dos décadas, y es habitual verlo junto a su familia disfrutando de unos días de desconexión en la provincia.

El cantante suele veranear por Almería, y así lo hace saber en sus redes sociales, descubriendo zonas y pueblos que suelen ser poco conocidos para el turista. Es el caso de Vélez-Blanco, un pueblo de la comarca de Los Vélez que Bisbal recorrió junto a su mujer y sus hijos.

En esta localidad, al cantante le enamoró el castillo renacentista que lo preside, la joya del municipio, y alabó la simpatía de los vecinos. "Visité el pueblo de Vélez-Blanco con su imponente castillo y sus calles llenas de pureza. Me encantó saludar a la gente y disfrutar con mi familia. Es uno de los grandes desconocidos de Almería", comentaba el artista en una publicación de Instagram.

Esta localidad de Almería, con 2.000 habitantes, se incluye en el Parque Natural de la Sierra de María-Los Vélez. Es una villa situada en el extremo norte de la provincia, en el límite con Murcia. Su término municipal es un lugar de asentamiento continuado desde los tiempos prehistóricos.

En lo alto del cerro que domina el municipio almeriense se alza una de las construcciones más singulares del patrimonio español: el Castillo de Vélez-Blanco. Su imponente silueta de piedra caliza blanca se ve desde kilómetros a la redonda y recuerda a los viajeros que este enclave fue durante siglos un punto estratégico entre el Reino de Granada y el Levante.

Aunque popularmente se le llame “castillo” y conserve rasgos defensivos, el edificio actual no es medieval. Se trata de un castillo-palacio renacentista, levantado entre 1506 y 1515 por orden de Pedro Fajardo y Chacón, primer marqués de los Vélez.

El noble quiso sustituir la antigua alcazaba nazarí —ya muy deteriorada— por una fortaleza que reflejara tanto su poder militar como su gusto por las nuevas corrientes artísticas procedentes de Italia.

El resultado fue un conjunto único: murallas y torres para la defensa, combinadas con un elegante patio interior de mármol y galerías de aire clásico que anunciaban el Renacimiento en Andalucía oriental.

El castillo domina visualmente el valle del río Segura y la Sierra de María-Los Vélez, un paisaje agreste de extraordinario valor natural. Declarado Monumento Nacional en 1931, es hoy uno de los grandes reclamos turísticos y culturales del norte de Almería.

Castillo de Vélez-Blanco. Junta de Andalucía

Esta zona también se caracteriza por la riqueza arqueológica de sus yacimientos y cuevas. Destaca la Cueva de Ambrosio, importante yacimiento del Neolítico, las pinturas rupestres de los abrigos de Santonge, de los Calares de Leria, la de Gabar y sobre todo la Cueva de los Letreros, declarada Monumento Nacional, y donde se encuentra la pintura que se ha convertido en el símbolo de Almería: el Índalo.

Casco antiguo

Desde 2002, Vélez Blanco es uno de los tres conjuntos histórico-artísticos declarados por la Junta de Andalucía en la provincia de Almería. El casco antiguo también conserva numerosas casas señoriales, muchas de ellas con escudos nobiliarios en sus fachadas. Las calles empedradas y el trazado medieval del centro histórico ofrecen un ambiente muy especial para pasear y disfrutar del patrimonio arquitectónico del pueblo.

Otro edificio destacable es la Iglesia de Santiago Apóstol, construida también en el siglo XVI en estilo gótico tardío con elementos renacentistas.

A poca distancia se encuentra el antiguo Convento de San Luis, fundado en el siglo XVII como convento franciscano. Aunque dejó de tener uso religioso hace tiempo, ha sido restaurado y actualmente funciona como centro cultural, albergando exposiciones, conferencias y otros eventos. Su claustro interior es uno de sus elementos más atractivos, y es un buen ejemplo de arquitectura conventual de época moderna.

Entre su gastronomía, destacan las migas de harina, una comida tradicional del campo. Se sirve con uva, tomate crudo y aceitunas picadas al estilo local (aliñadas con romero, tomillo y naranja), o con arenques, ajos, pimientos tostados y remojón picante. Otro de los platos típicos son los gurullos con perdiz o liebre.